Pompierii din Tecuci au intervenit cu două autospeciale și o autocisternă. Când au ajuns, întreaga casă ardea violent, așa că nu au mai putut salva mare lucru.

Au ars acoperișul și bunurile din interior, mobilier, electrocasnice și echipamente de șantier. De asemenea, au fost distruse trei tone de cereale depozitate înăuntru.

Un vecin care știa că proprietarul casei este plecat în Belgia a sărit să stingă focul înainte de sosirea pompierilor, dar s-a ales cu arsuri severe.

Specialiștii ISU spun că incendiul a fost provocat de un fulger.