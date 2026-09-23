La finalul serii, preotul Alexandru Balaban a părăsit competiția, în timp ce Andrei Rimmel a primit imunitate.

După o probă încărcată de emoție, în care fiecare concurent a trebuit să transforme o poveste personală într-un preparat, tensiunea a crescut la testul sub presiune. Cei din balcon au avut posibilitatea de a nominaliza un concurent pentru eliminare, iar Andrei Rimmel a primit cele mai multe voturi. Ajuns în fața chefilor alături de Alexandru Balaban, Rimmel a fost salvat, în timp ce preotul a părăsit competiția.

În această seară, de la ora 20:30, bucătăria MasterChef se mută la Castelul Bran, unde concurenții rămași în competiție vor avea parte de o nouă provocare: vor găti pentru turiști. Spiritele se vor încinge încă de la prima probă, iar tensiunile dintre concurenți vor ieși la suprafață atunci când Rimmel va folosi grătarul pus la dispoziție pentru probă pentru a-și pregăti prânzul.

„E vorba de bun-simț! Când noi nu avem timp să bem apă, tu te apuci să-ți faci de mâncare! Chef, asta e bătaie de joc! S-a gândit că trebuie să se răsfețe, când noi muncim în echipă. S-a apucat să-și facă fripturică”, va spune Maria Boroghină.

Cum se va încheia acest conflict și ce strategii vor adopta ceilalți concurenți pentru a-și securiza locul în competiție, vedem în această seară. În plus, un personaj misterios își va face apariția la poarta castelului și va da peste cap planurile concurenților. Cine este și ce rol va avea în competiție, descoperim astăzi, de la ora 20:30, la PRO TV.

Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!