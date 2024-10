Mariah Carey şi Kerry Washington îi îndeamnă într-un clip pe alegători să iasă la vot. VIDEO

Kerry Washington le aminteşte americanilor să se ducă să voteze în alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie.

It’s voting season!! ????️❤️ (and not the holiday season…yet!) pic.twitter.com/tLl9QlOKRn — Mariah Carey (@MariahCarey) October 28, 2024

„Nu, nu, nu! Nue încă sezonul tău, Mariah. E sezonul voturilor!”, declară actriţa în clip, purtând un tricou alb şi o şapcă neagră cu inscripţia ”Vote”.

Mariah Carey spune, la rândul ei, că s-a înscris pe liste electorale şi că este pregătită să voteze.

„All we need is you”, conchid cele două staruri în cor, pe fundalul hitului ”All I Want for Christmas is You” al lui Mariah Carey.

De la începutul campaniei Kamalei Harris, Kerry Washington a fost o susţinătoare ferventă a candidatei democrate.

În august, actriţa a condus ceremonia de la Convenţia Democrată, organizată la Chicago.

Mariah Carey nu şi-a precizat, până în prezent, intenţia de vot în aegerile prezidenţiale, însă cântăreaţa a fost la Casa Albă în 2023 împreună cu gemenii săi, pentru a sărbători Crăciunul în compania lui Joe Biden şi Kamala Harris.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: