Margot Robbie, apariție plină de eleganță la un eveniment monden. Cum arată la câteva luni după naștere. FOTO

Margot Robbie și Colin Farrell au dat startul turneului de promovare pentru noul lor film A Big Bold Beautiful Journey.

Actorii nominalizați la Oscar au participat miercuri dimineață (20 august) la o sesiune foto organizată la Four Seasons Hotel Los Angeles, din Beverly Hills.

Margot și Colin au fost însoțiți la eveniment de regizorul filmului, Kogonada, care a colaborat anterior cu Colin la pelicula After Yang (2021).

Margot Robbie a strălucit la sesiunea foto pentru A Big Bold Beautiful Journey, într-o ținută elegantă și modernă. Actrița a purtat o rochie mini neagră, mulată, care i-a pus în evidență silueta impecabilă. A optat pentru o accesorizare minimalistă, iar machiajul luminos și natural i-a completat perfect look-ul.

Margot Robbie și soțul ei, Tom Ackerley, au devenit părinți în toamna anului trecut. Cei doi s-au bucurat de venirea pe lume a fiului lor pe 17 octombrie 2024.

