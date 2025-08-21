Margot Robbie, apariție plină de eleganță la un eveniment monden. Cum arată la câteva luni după naștere. FOTO

21-08-2025 | 13:54
Margot Robbie
Margot Robbie și Colin Farrell au dat startul turneului de promovare pentru noul lor film A Big Bold Beautiful Journey.

Ioana Andreescu

Actorii nominalizați la Oscar au participat miercuri dimineață (20 august) la o sesiune foto organizată la Four Seasons Hotel Los Angeles, din Beverly Hills.

Margot și Colin au fost însoțiți la eveniment de regizorul filmului, Kogonada, care a colaborat anterior cu Colin la pelicula After Yang (2021).

Margot Robbie a strălucit la sesiunea foto pentru A Big Bold Beautiful Journey, într-o ținută elegantă și modernă. Actrița a purtat o rochie mini neagră, mulată, care i-a pus în evidență silueta impecabilă. A optat pentru o accesorizare minimalistă, iar machiajul luminos și natural i-a completat perfect look-ul.

Margot Robbie și soțul ei, Tom Ackerley, au devenit părinți în toamna anului trecut. Cei doi s-au bucurat de venirea pe lume a fiului lor pe 17 octombrie 2024.

Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de zece ani de închisoare, în urma accidentului de la 2 Mai. Decizia este definitivă

Sursa: Justjared.com

