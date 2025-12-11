Marea finală TRĂDĂTORII, diseară, de la 20:30! „Mi-e foarte frică pentru că am rămas singură – ultima trădătoare”

11-12-2025 | 11:53
tradatorii
După multe secrete, minciuni și manipulări, ultimul act din TRĂDĂTORII se joacă în această seară, de la 20:30.

Este momentul în care adevărul iese la iveală și vom descoperi, împreună, dacă vor câștiga nevinovații sau trădătorii. „Mi-e foarte frică pentru că am rămas singură – ultima trădătoare, ultima nemernică printre nevinovați”, va spune Ines. Cine va pleca acasă cu premiul de aproape 100.000 de euro? Aflăm în doar câteva ore.

Ultimul mic dejun pe care îl vor avea concurenții ne va dezvălui și care a fost ultima crimă comisă de trădători și care este concurentul care nu va apuca să-și ia rămas bun și să se bucure de ultimul joc: „Prefer așa – o moarte curată!”.

„Nu e așa că fiecare zi e o binecuvântare, mai ales atunci când e ultima? Astăzi va fi cel mai greu pentru că toate alegerile voastre sunt esențiale – voi decideți cine ajunge în finală și, cum v-am spus și ieri, astăzi mergeți în orb – niciunul dintre jucătorii eliminați nu vă va mai mărturisi la final dacă a fost trădător sau nevinovat, așa că veți afla doar la finalul jocului care e consistența grupului. Acum sunteți 6, dar veți putea rămâne 4 sau 3... voi decideți! V-am promis o finală grandioasă și mă țin de cuvânt! După ce terminați micul dejun o să ne vedem la aeroport pentru o misiune... zburătoare”, le va explica Ana Ularu concurenților rămași în joc.

Totul este la limită și deciziile le aparțin în totalitate! Sunt pe ultima sută de metri, iar fiecare pas poate avea consecințe neașteptate: „Mă gândeam că o să fie un joc mult mai simplu, dar acest joc mi-a schimbat viața!”, va mărturisi unul dintre finaliști.

„Ultimii 6 jucători se pregătesc de Masa Rotundă, o singură trădătoare este ascunsă printre ei – totul se joacă pe muchie de cuțit. Miza este uriașă! Răsplata finală ajunge la aproape 100.000 de euro, însă numai învingătorii se vor bucura de ea. Ați trecut prin aer, prin apă, prin văzduh, prin mormânt, prin joc pentru ei. Dragii mei jucători, printre voi se află, încă, trădători! Luptați pentru câștig până la final”, va spune game masterul emisiunii.

Nu ratați finalul decisiv al celui mai intens joc de strategie, în această seară, de la 20:30. Emisiunea TRĂDĂTORII poate fi urmărită și în avans, pe VOYO

Blake Lively a atras toate privirile intrând în spiritul sărbătorilor, după ce a ieșit pe străzile din New York cu două ținute festive, marcate de roșu intens, accente strălucitoare și un stil glam inconfundabil.

