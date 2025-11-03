Legendarul Marco Mendoza, fost basist la Whitesnake sau Thin Lizzy, revine pe scena din București. Concert în 7 noiembrie

03-11-2025 | 13:01
Marco Mendoza
comunicat de presa

După un real succes, legendarul basist Marco Mendoza revine pe scena din București, într-un concert care va avea loc în 7 noiembrie la The Pub Universității.

Cristian Matei

De la rock’n’roll până la jazz, fusion şi nu numai, Marco este un “dynamic live performer”, spun organizatorii acestui eveniment într-un comunicat de presă.

Un adevărat ambasador al muzicii, fiecare concert al său este urmat de meet and greet, astfel fiind mereu aproape de fanii săi”.

Iată câteva dintre cele mai mari nume ale muzicii rock, alături de care a performat şi din ale căror proiecte a făcut parte: Blue Murder (John Sykes), David Coverdale, Whitesnake, Thin Lizzy, Ted Nugent, Neal Schon, Bill Ward (solo album Along the Way), Dolores O’ Riodan of Cranberries, Thin Lizzy (One Night Only), Iconic (Second Skin), The Dead Daisies, Roman Miroshnichenko, SatchVaiBand. Şi lista poate continua.

În nume propriu, Mendoza are patru albume: ”Live for Tomorrow” (2007); ”Casa Mendoza” (2010); ”Viva La Rock” (2018); ”Take It To The Limit” (2022).

În deschiderea concertului din 7 noiembrie vor cânta cei din formația ”The Bloody Merries” din București.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.

