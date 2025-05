Cântăreaţa şi actriţa Kylie Minogue împlineşte 57 de ani. Cum a devenit un simbol al muzicii pop. GALERIE FOTO

Atrăgătoarea minionă, posesoare a unui voci la fel de frumoase, a reuşit să se impună şi în topurile muzicale. Astfel, după succesul primelor două single-uri din anul 1988, „Loco-Motion" - care a staţionat pe primul loc în topul australian timp de şapte săptămâni - şi „I Should Be So Lucky" - care a impus-o în topurile din lumea întreagă - artista a ales să se dedice exclusiv muzicii.

Cariera în muzică

Au urmat cinci albume şi cea mai mare compilaţie de hit-uri, precum „Confide In Me" şi „Put Yourself In My Place" (1994), plasându-se în top zece din Marea Britanie de peste 20 de ori consecutiv. În 1997 a lansat single-ul „Some Kind of Bliss", scris în colaborare şi produs de James Dean Bradfield şi Sean Moore de la The Manic Street Preachers.

Hiturile „Where the Wild Roses Grow", în duet cu Nick Cave, „Spinning Around", „Kids'", în duet cu Robbie Williams, „On a Night Like This", „Can't Get You Out of My Head", „In Your Eyes", „Love at First Sight", „Come into My World",„Slow" sau „I Believe in You" i-au adus vânzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.

Cariera în film

S-a reîntors la film cu rolul personajului principal Lola în „The Delinquents" (1989), urmat de altele, precum: Cammy în „Street Fighter" (1994), The Girl în „Hayride to Hell" (1995), The Green Fairy în „Moulin Rouge!" (2001), Florence (voce) în„The Magic Roundabout" (2005), Kylie în "Blue" (2009), Tara în „Jack& Diane" (2012), Susan Riddik în "San Andreas" (2015), Kylie în „A Christmas Star " (2017), Kaye Hall în "Swinging Safari" (2018), potrivit www.imdb.com.

În 2002 a efectuat un turneu pentru promovarea albumului „Fever". În mai 2005 a fost nevoită să-şi întrerupă turneul „Showgirl", după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. În noiembrie acelaşi an a început şedinţele radioterapie la Paris, urmate de câteva şedinţe de chimioterapie. În noiembrie 2006, învingând boala, şi-a reluat cu succes turneul întrerupt, care s-a încheiat în 2007.

Cunoscuta interpretă a concertat şi la Bucureşti, la 17 mai 2008, într-un show pe Stadionul Cotroceni, în cadrul turneului mondial „KylieX 2008" de promovare a albumului "X", lansat în noiembrie 2007.

A fost decorată de regina Elisabeta a II-a

Kylie Minogue a fost decorată, în 2008, de regina Elisabeta a II-a, cu Ordinul Imperiului Britanic, în semn de recunoaştere a contribuţiei aduse industriei muzicale. De asemenea, a primit titlul de Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor din partea guvernului francez pentru contribuţia sa la îmbogăţirea culturii franceze.

După LP-ul „Aphrodite", lansat în 2010, Kylie Minogue a colaborat cu Jay-Z şi Pharrell Williams pentru albumul de studio, "Kiss me once", pe care l-a lansat în martie 2014.

În 2011, a fost inclusă în Hall of Fame a Asociaţiei Industriei Înregistrărilor din Australia (ARIA), menţionează www.britannica.com.

În luna aprilie 2018 a încântat publicul, alături de Sting şi Tom Jones, la un concert dedicat celei de-a 92-a aniversări a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, organizat la Royal Albert Hall din Londra.

În martie 2019 a participat alături de aproximativ 500.000 de persoane la tradiţionala paradă organizată în fiecare an de comunitatea LGBT din Sydney cu ocazia sărbătorii Mardi Gras. În acelaşi an în luna mai a participat la Festivalul Glastonbury.

În noiembrie 2020 a lansat cel de-al 15-lea album de studio din discografia sa, intitulat „Disco''.

Kylie Minogue a colaborat la compunerea tuturor melodiilor de pe album, care a fost înregistrat, în cea mai mare parte, în timpul perioadei de izolare la domiciliu, într-un studio pe care artista a trebuit să îl amenajeze în propria locuinţă.

În mai 2022 Kylie Minogue a participat la Cannes la avanpremiera filmului "Elvis", alături de vedete ale muzicii precum Shakira, Ricky Martin sau trupa italiană Maneskin, care a colaborat la coloana sonoră a noului film al lui Baz Luhrman.

