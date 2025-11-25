Gigantul naval Damen, trimis în instanță: procurorii olandezi acuză încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei

25-11-2025 | 07:13
Damen Mangalia

Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei, scrie AFP. 

Vlad Dobrea

Cu sediul în Gorinchem, lângă portul Rotterdam, Damen Shipyards este acuzat că a continuat să livreze bunuri şi tehnologii către Rusia, în ciuda sancţiunilor impuse de Uniunea Europeană împotriva Moscovei.

Cazul se referă la vânzarea de bunuri şi tehnologii „susceptibile de a contribui la consolidarea militară şi tehnologică a Rusiei” după invazia rusă în Ucraina, în februarie 2022, potrivit parchetului. „Este un caz fără precedent”, a subliniat Michiel Zwinkels, procuror general, în emisiunea televizată Nieuwsuur.

Damen construieşte nave de apărare pentru Ţările de Jos şi alte ţări NATO. Guvernul olandez consideră că această companie are „importanţă strategică naţională”, ceea ce creează „mai multe tensiuni şi presiuni”, a afirmat Zwinkels.

Într-o procedură separată, Damen Shipyards este judecată pentru corupţie, falsificare şi spălare de bani, fapte de corupţie presupuse în vânzarea de nave între 2006 şi 2017. Această procedură a început, de asemenea, luni, în faţa tribunalului din Zwolle.

razboi ucraina tancuri
O persoană a murit într-un atac rusesc asupra Kievului. Mai multe cartiere din Ucraina se confruntă cu pene de curent şi apă

„Damen are încredere în rezultatul procedurilor judiciare şi va avea în sfârşit ocazia să explice că suspiciunile procuraturii sunt nefondate”, a declarat compania într-un comunicat publicat vineri.

În octombrie 2023, Damen a dat în judecată guvernul olandez pentru daunele pe care susţine că le-a suferit din cauza sancţiunilor europene împotriva Rusiei.

Principalul constructor naval al marinei olandeze, Damen are aproximativ 12.500 de angajaţi, deţine mai multe şantiere navale în întreaga lume şi construieşte, în special, fregate, nave de sprijin în luptă şi nave de patrulare maritimă.

Sursa: News.ro

O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite în atacurile Rusiei asupra Kievului în noaptea de luni spre marţi, a anunţat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

