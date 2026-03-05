Potrivit Marca, atacantul de la Real Madrid (27 de ani și 2 luni) a promovat examenul săptămâna aceasta.

În septembrie anul trecut, Fayza Lamari, mama lui, a declarat pentru ziarul L’Équipe: „I-am spus: «Ia-ți permisul de conducere. Măcar stai singur în mașină». Nu a putut să-l susțină la Paris din motive de securitate și organizare. E mai relaxat la Madrid. Mi-a spus: «Nu greșești, dar examenul teoretic mă obosește». Am insistat: «Vei vedea, îți va prinde bine să ai treizeci de minute doar pentru tine, fără șofer, fără agent de pază. Ia-ți mașina, ascultă ce muzică vrei».”

În 2024, fostului jucător al echipei Paris Saint-Germain i s-a oferit un BMW i7 M70 ca parte a unui parteneriat cu producătorul german. Problema era că nu avea voie să-l conducă.

Potrivit Marca, Kylian Mbappé a optat pentru un alt model: un BMW iX3 (în valoare de 70.000 de euro).