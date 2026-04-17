Horoscop: Luna Nouă în Berbec pe 17 aprilie 2026 aduce noi începuturi pentru zodii

Este o perioadă a schimbărilor în care deciziile nu mai sunt amânate în așteptarea momentului perfect.

Contextul astral este amplificat de o aglomerare de planete în Berbec: Soarele, Luna, Mercur, Marte, Saturn, Chiron și Neptun. Această concentrare de forțe încurajează prioritizarea propriilor nevoi și ruperea tiparelor limitative. Nemulțumirile acumulate în trecut devin motorul principal, oferind curajul necesar pentru a începe proiecte noi și a abandona situațiile care nu mai funcționează.

Pe de altă parte, influența lui Chiron aduce vindecare emoțională, facilitând depășirea unor temeri din trecut.

De asemenea, datorită susținerii venite de la Uranus, planeta imprevizibilului, și Pluton, planeta transformărilor, deciziile luate acum vor fi inovatoare și stabile pe termen lung. Reușita depinde de asumarea curajoasă a primului pas.

Berbec/ Ascendent în Berbec

Cu Luna Nouă în semnul lor, nativii capătă energia necesară pentru a stabili obiective clare pentru următoarele luni. Berbecii demarează proiecte noi cu mult curaj. Aglomerarea de planete din zodia lor le oferă ocazia ideală pentru a se afirma și a-și transforma planurile în realitate. Acțiunile rapide și deciziile ferme le garantează succesul.

Taur/ Ascendent în Taur

Cu Luna Nouă în Berbec, nativii Taur simt nevoia unei pauze pentru a-și recăpăta energia. Sunt încurajați să lase în urmă amintirile dureroase și să pună liniștea pe primul loc. Această etapă îi ajută să descopere activități noi, menite să le aducă reechilibrare. Eliminând factorii de stres, nativii își recapătă liniștea și stabilitatea.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Luna Nouă în Berbec dinamizează puternic viața socială a nativilor. Gemenii își extind cercul de prieteni și se implică hotărât în proiecte de echipă. Prin comunicare convingătoare atrag colaboratori noi și oportunități valoroase. Este momentul optim pentru a pune în practică o idee, obținând rezultate remarcabile alături de echipa cu care lucrează.



