Kendrick Lamar, criticat pentru spectacolul de la Super Bowl 2025. „Cel mai prost show de la pauza meciului”

Concertul a avut loc duminică seară în pauza galei Super Bowl, informează AFP.

În faţa celor 80.000 de spectatori prezenţi pe stadionul Caesars Superdome din New Orleans şi a celor peste 100 de milioane de americani prezenţi în faţa micilor ecrane, Kendrick Lamar, originar din Compton, un cartier defavorizat din Los Angeles, a devenit duminică seară primul artist hip-hop din istorie care a susţinut un concert solo în pauza finalei campionatului de fotbal american, după reprezentaţia colectivă a starurilor rap Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem - şi deja, Kendrick Lamar - în 2022.

Pentru sfertul de oră de glorie tardivă acordată acestui gen muzical devenit dominant în Statele Unite, el a interpretat câteva piese clasice ale sale - "Humble", "DNA" - şi fragemente de pe cel mai recent album al său, "GNX", cum ar fi "Peekaboo" şi "Squabble Up". A cântat ghemuit pe scenă, cu şapca cu cozorocul întors la spate, pe capota mult iubitului său automobil Buick GNX, apoi înconjurat de dansatori îmbrăcaţi în albastru, alb şi roşu, care au format la un moment dat şi un drapel al Statelor Unite.

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

Unii se aşteptau la o critică la adresa lui Donald Trump, prezent în tribune pentru a asista la o parte din meci, după trei săptămâni cu decizii guvernamentale radicale de la revenirea politicianului republican la Casa Albă. Poate că starul Kendrick Lamar a abordat totuşi acest subiect atunci când le-a spus spectatorilor: "Revoluţia va fi televizată, aţi ales momentul potrivit, dar nu şi tipul potrivit".

În timpul show-ului, un protestatar a reuşit să urce pentru scurt timp pe maşina artistului pentru a flutura un drapel palestian peste care erau scrise cuvintele "Sudan" şi "Gaza". Liga fotbalului nord-american (NFL) şi compania Roc Nation, care a produs concertul, au declarat că nu au ştiut nimic în avans despre acea întrerupere.

Samuel L. Jackson l-a interpretat pe "Unchiul Sam"

Însă rapperul de 37 de ani, considerat unul dintre cei mai buni din generaţia sa, a preferat să transmită un mesaj mai degrabă simbolic despre lipsa de recunoaştere a culturii hip-hop şi despre locul afro-americanilor în societatea din Statele Unite, prin intermediul unui dialog neaşteptat cu "Unchiul Sam", interpretat de celebrul actor Samuel L. Jackson.

"Nu, nu, nu! Prea ţipător, prea inconştient, prea 'ghetou'. Domnule Lamar, chiar ştiţi cum să faceţi asta?", i-a strigat "Unchiul Sam" după primele versuri.

Matt Walsh, un comentator conservator, a numit spectacolul „de departe cel mai prost show de la pauza meciului” pe care l-a văzut vreodată.

„Show-ul de la pauză este o mizerie”, a continuat el. „Nimeni nici măcar nu poate înțelege ce spune.” „Și majoritatea acestor melodii sunt complet necunoscute pentru marea majoritate a fanilor fotbalului.”

Comentatorul de dreapta Charlie Kirk s-a limitat să spună că muzica „nu este pe stilul lui”, în timp ce comediantul și gazda podcast-ului Theo Von, care a participat la inaugurarea lui Trump și l-a intervievat pe președinte în timpul campaniei din 2024, a descris show-ul de la pauză drept „plictisitor.”

În pofida "mustrărilor" primite de la Samuel L. Jackson, Kendrick Lamar a continuat să cânte rap, să danseze şi să meargă înainte, abordând o imagine a emancipării, la care se referă adeseori în textele pieselor sale.

Printre dansatori, a putut fi văzută o legendă a tenisului feminin, Serena Williams, originară şi ea din cartierul defavorizat Compton. Apoi, Kendrick Lamar a cântat în duet cu compatrioata sa SZA, una dintre marile voci ale scenei actuale R&B.

Însă spectatorii se întrebau dacă el va interpreta "Not Like Us", hitul lui devenit viral, vitriolic, plin de dispreţ şi de ură la adresa rivalului său canadian Drake, pe care îl acuză în versuri tăioase şi scandaloase de pedofilie (Drake nu a fost niciodată urmărit penal pentru o astfel de infracţiune).

După ce a menţinut un fals suspans - introul acestei piese revenea din când în când -, Kendrick Lamar a interpretat în cele din urmă cântecul "Not Like Us" la gala Super Bowl, cel mai vizionat program de televiziune din Statele Unite, la o săptămână după ce a câştigat cinci premii Grammy datorită acestui hit.

„Dar ştiţi deja că lor le plac plângerile în justiţie", a ironizat el, făcând aluzie la procesele pentru defăimare lansate de rapperul canadian Drake în faţa tribunalelor americane. Probabil pentru a nu a contribui la agravarea acuzaţiilor, Kendrick Lamar a evitat să pronunţe cuvântul "pedofil".

Însă nu l-a scutit pe rivalul său de versurile cele mai crude şi mai polemice ale cântecului, care spun aproape acelaşi lucru într-un mod indirect.

