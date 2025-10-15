Keanu Reeves revine pe marile ecrane în rolul unui înger. Care este misiunea sa

15-10-2025 | 07:53
keanu reeves

Keanu Reeves revine pe marile ecrane, de data aceasta într-o comedie. Starul hollywoodian îl interpretează pe Gabriel, un înger cu misiune specială, în filmul „Good Fortune”.

 

În film, Gabriel visează să fie mai mult decât un simplu înger de serviciu și încearcă să ajute un tânăr care muncea din greu pe bani puțini. Îi schimbă viața cu cea a unui milionar.

Regizorul - care este totodată actorul din rolul principal - spune că filmul abordează într-o manieră amuzantă teme clasice despre inegalitățile sociale.

„John Wick 4” a debutat pe primul loc în box-office-ul american. Filmul a bifat încasări de 73,5 milioane de dolari

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 15-10-2025 07:53

