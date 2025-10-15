Keanu Reeves revine pe marile ecrane în rolul unui înger. Care este misiunea sa

Keanu Reeves revine pe marile ecrane, de data aceasta într-o comedie. Starul hollywoodian îl interpretează pe Gabriel, un înger cu misiune specială, în filmul „Good Fortune”.

În film, Gabriel visează să fie mai mult decât un simplu înger de serviciu și încearcă să ajute un tânăr care muncea din greu pe bani puțini. Îi schimbă viața cu cea a unui milionar.

Regizorul - care este totodată actorul din rolul principal - spune că filmul abordează într-o manieră amuzantă teme clasice despre inegalitățile sociale.

