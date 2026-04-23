Un adjunct al ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, Aleksandr Pankin, anunţa miercuri, citat de agenţiiloe ruse de presă, că Rusia a fost invitată să participe la acest summit ”la cel mai înalt nivel”.

Statele Unite deţin în acest an preşedinţia rotativă a G20 - un forum de cooperare economică între principalele ţări dezvoltate şi emergente din lume.

Summitul G20 urmează să se desfăşoare în complexul unui teren de golf al familiei lui Donald Trump la Miami, în Florida.

”Nicio decizie de acet fel nu a fost luată încă, însă Rusia a participat la fiecare summit la un nivel adecvat”, a declarat joi, într-un punct de presă zilnic, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”Odată cu apropierea summitului, se va lua o decizie privind formatul participării noastre”, a adăugat el.

Vladimir Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat internaţional de arestare cu privire la ”crima de război” a deportării unor copii ucraineni, nu a asistat la precedentul summit G20, la Johannesburg, în noiembrie 2025.

Consilierul său economic Maksim Oreşkin a reprezentat atunci Rusia în Africa d Sud.