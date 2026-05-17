Pe lângă automobile și Formula 1, ar putea Mercedes-Benz să intre și în industria de apărare. Potrivit directorului general Ola Källenius, această posibilitate nu este exclusă, notează Euronews.

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, șeful Mercedes-Benz a declarat că grupul este deschis să sprijine eforturile Europei de consolidare a capacităților de apărare.

„Lumea a devenit mai imprevizibilă, iar Europa trebuie să își întărească apărarea. Dacă putem avea un rol pozitiv în acest proces, suntem pregătiți să contribuim”, a spus Källenius.

Șeful Mercedes-Benz nu a prezentat însă planuri concrete și a subliniat că orice activitate legată de apărare ar reprezenta doar o componentă secundară, comparativ cu activitatea principală a companiei din industria auto.

Compania nu a anunțat până acum oficial vreun proiect în acest sens.

Mercedes-Benz nu este singurul constructor auto care analizează o posibilă implicare în industria de apărare. Și Volkswagen explorează oportunități în zona producției militare.

Directorul general Oliver Blume a declarat că grupul va decide până la finalul anului dacă uzina Volkswagen din Osnabrück ar putea produce vehicule militare de transport. În același timp, acesta a precizat că Volkswagen nu intenționează să fabrice arme sau tancuri.

În paralel, companiile din industria de apărare profită tot mai mult de dificultățile prin care trece sectorul auto german. Rheinmetall a anunțat că analizează posibilitatea de a transforma unele dintre unitățile sale care produc componente auto, din Neuss și Berlin, pentru producție militară.

Compania ia în calcul inclusiv preluarea unor fabrici auto aflate sub presiune economică. Printre unitățile vizate se află și fabrica Volkswagen din Osnabrück, al cărei viitor pe termen lung rămâne incert.

Totuși, directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, a avut până acum un discurs precaut. El a avertizat că fabricile auto existente sunt doar parțial compatibile cu producția militară și că adaptarea lor ar presupune costuri ridicate. Cu toate acestea, oficialul consideră că astfel de soluții trebuie analizate înaintea construirii unor facilități complet noi.

Și alte companii din industria apărării profită de declinul sectorului auto german. Grupul aerospațial și de apărare Hensoldt recrutează activ angajați calificați de la furnizori auto precum Continental AG și Bosch.

Industria auto germană este afectată de costurile ridicate de producție, cererea slabă din Europa, concurența tot mai puternică din China și amenințările tarifare venite din partea Statelor Unite.

În februarie, Mercedes-Benz a raportat o scădere de aproximativ 49% a profitului, de la 10,4 miliarde de euro la 5,3 miliarde de euro în 2025, în timp ce veniturile au scăzut cu circa 9%.

Cu excepția BMW, toți marii constructori auto germani au anunțat în ultimele luni reduceri de personal în fabricile din Germania.

În timp ce industria auto se confruntă cu dificultăți, sectorul apărării este în plină expansiune. Potrivit institutului de cercetare SIPRI din Stockholm, cei mai mari 100 de producători de armament din lume au înregistrat venituri record în 2024.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că industria de apărare nu poate compensa declinul sectorului auto german. Diferența de dimensiune dintre cele două industrii rămâne uriașă: industria auto germană a generat venituri de peste 540 de miliarde de euro doar în 2024.

Prin comparație, cele mai mari cinci companii germane din industria de apărare au avut împreună venituri de puțin sub 30 de miliarde de euro în 2023.