Kate Hudson și familia sa, apariție elegantă la premiera „Song Sung Blue” din New York. FOTO

Vedetele noului film Song Sung Blue au pășit pe covorul roșu din New York City pentru cea mai recentă premieră, printre ele aflându-se Kate Hudson și familia sa.

Kate a fost însoțită de logodnicul ei, Danny Fujikawa, și de celebrii săi părinți, mama Goldie Hawn și tatăl vitreg Kurt Russell, la premiera care a avut loc joi seară (11 decembrie), la AMC Lincoln Square Theater din New York City, potrivit JustJared.

Printre alți membri ai distribuției prezenți la eveniment s-au numărat Ella Anderson, Hudson Hensley, Michael Imperioli, Mustafa Shakir și Jim Belushi.

Hugh a avut, de asemenea, pe cineva foarte special alături de el la premieră.

Song Sung Blue este inspirat dintr-o poveste adevărată și urmărește doi muzicieni ajunși într-un moment dificil al vieții (Jackman și Hudson) care formează o trupă-tribut dedicată lui Neil Diamond, demonstrând că nu este niciodată prea târziu să găsești dragostea și să-ți urmezi visurile.

Kate a purtat o rochie Valentino, pantofi Casadei, un clutch Roger Vivier, cercei Mindi Mond și un inel Anne Baker.

