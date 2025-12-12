Kate Hudson și familia sa, apariție elegantă la premiera „Song Sung Blue” din New York. FOTO

12-12-2025 | 09:52
Kate Hudson
Profimedia

Vedetele noului film Song Sung Blue au pășit pe covorul roșu din New York City pentru cea mai recentă premieră, printre ele aflându-se Kate Hudson și familia sa.

autor
Ioana Andreescu

Kate a fost însoțită de logodnicul ei, Danny Fujikawa, și de celebrii săi părinți, mama Goldie Hawn și tatăl vitreg Kurt Russell, la premiera care a avut loc joi seară (11 decembrie), la AMC Lincoln Square Theater din New York City, potrivit JustJared.

Printre alți membri ai distribuției prezenți la eveniment s-au numărat Ella Anderson, Hudson Hensley, Michael Imperioli, Mustafa Shakir și Jim Belushi.

Hugh a avut, de asemenea, pe cineva foarte special alături de el la premieră.

Song Sung Blue este inspirat dintr-o poveste adevărată și urmărește doi muzicieni ajunși într-un moment dificil al vieții (Jackman și Hudson) care formează o trupă-tribut dedicată lui Neil Diamond, demonstrând că nu este niciodată prea târziu să găsești dragostea și să-ți urmezi visurile.

Kate Hudson
Kate Hudson, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Actrița a strălucit într-o rochie îndrăzneață. FOTO

Kate a purtat o rochie Valentino, pantofi Casadei, un clutch Roger Vivier, cercei Mindi Mond și un inel Anne Baker.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

Sursa: Justjared.com

