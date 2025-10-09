Kate Hudson, apariție spectaculoasă la un eveniment monden. Ce ținută a ales actrița. GALERIE FOTO

09-10-2025
Kate Hudson a strălucit într-o rochie cu decolteu adânc la un eveniment fastuos de premiere din California, unde a apărut alături de părinții săi, miercuri.

Actrița, în vârstă de 46 de ani, a radiat la cina Will Rogers Pioneer Dinner, organizată la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, potrivit Daily Mail.

Kate a arătat superb într-o rochie de seară lungă, cu un design îndrăzneț și un decolteu adânc. Ținuta, de un albastru glaciar, fără umeri, cu imprimeu floral și croială mulată, i-a pus în evidență silueta impecabilă.

La eveniment au fost prezenți și mama actriței din Bride Wars, Goldie Hawn, în vârstă de 79 de ani, și tatăl ei vitreg, Kurt Russell, în vârstă de 74 de ani.

Cei trei au pozat împreună pentru, Goldie optând pentru o ținută elegantă complet neagră, cu o jachetă ce avea mâneci transparente decorate cu aplicații. Kurt a arătat distins într-un costum negru, completat de o cravată din satin albastru, care a adăugat o notă de culoare.

În cadrul ceremoniei, ajunsă la cea de-a 75-a ediție, mai multe personalități din industria cinematografică au fost recompensate cu distincții prestigioase. Kate a fost desemnată „Pioniera Anului” și a susținut un discurs de mulțumire în fața invitaților din sală.

Sursa: Daily Mail

