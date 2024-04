Kate Hudson împlineşte 45 de ani. O actriţă fenomen care a muncit enorm pentru a-şi construi drumul în cinematografie. FOTO

Kate a urmat cursurile Crossroads School for Arts & Sciences din Santa Monica, absolvind în 1997. Rolul de debut a fost Cory, în "Party of Five", când avea numai 13 ani.

Copilul talentat s-a transformat într-o femeie frumoasă, o actriţă fenomen, care a muncit enorm pentru a-şi construi drumul în cinematografie.

A fost crescută de mama ei şi de partenerul acesteia, actorul Kurt Russell, pe care îl consideră tatăl ei. Are rădăcini maghiare (după bunica maternă), italiene (după bunica paternă), englezeşti şi germane, precizează www.imdb.com.

Filmul care a lansat-o a fost "Desert Blue" (1998), care a fost urmat de roluri secundare în mai multe pelicule. Au urmat "200 Cigarettes" (1999), "Gossip" (2000) şi "Almost Famous" (2000). A devenit cunoscută prin interpretarea lui Penny Lane în drama muzicală a lui Cameron Crowe, "Almost Famous", pentru care a câştigat un Glob de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar şi a primit o nominalizare la Oscar la aceeaşi categorie.

Din filmografia lui Kate Hudson: "Marshall", "Deepwater Horizon", "Mother's Day", "Rock the Kasbah", "Good People", "Wish I Was Here", "Clear History" (film de televiziune), "Glee" (serial), "The Reluctant Fundamentalist", "Something Borrowed", "A Little Bit of Heaven", "The Killer Inside Me", "Nine", "Bride Wars", "My Best Friend's Girl", "I Fool's Gold", "You, Me and Dupree", "The Skeleton Key", "Raising Helen", "The Divorce", "Alex & Emma", "How to Lose a Guy in 10 Days", "The Four Feathers", "Ricochet River", "The Cutting Room", "Dr. T & the Women", "About Adam", etc.

A fost căsătorită cu Chris Robinson (2000-2007), liderul unei formaţii rock, cu care are un fiu.

S-a logodit apoi cu vocalistul şi chitaristul principal de la trupa Muse, Matt Bellamy, cu care are un alt fiu. Mai are o fiică dintr-o relaţie cu Danny Fujikawa, muzician, actor şi coproprietar al unei case de discuri.

A lansat două discuri de muzică şi a fondat o casă de producţie, notează www.cinemagia.ro.

Este autoare a cărţilor de non-ficţiune "Pretty Happy: Healthy Ways to Love Your Body" (2016) şi "Pretty Fun: Creating and Celebrating a Lifetime of Tradition" (2017).

În noiembrie 2018, actriţa americană a devenit noua ambasadoare a bunăvoinţei a Programului Alimentar Mondial al ONU.

