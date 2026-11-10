Anunțul a fost făcut de NFL, Apple Music și Roc Nation, iar rapperul american va urca pentru prima dată pe scena celebrului halftime show pe 14 februarie 2027, la Inglewood, California.

Artistul va susține spectacolul din pauza celei de-a 61-a ediții a Super Bowl, care va avea loc pe stadionul SoFi. Alegerea sa marchează un moment special, având în vedere că Jay-Z este implicat de mai mulți ani în organizarea show-ului, prin intermediul companiei sale, Roc Nation.

Jay-Z, protagonistul spectacolului din pauza Super Bowl 2027

Jay-Z, câștigător a 25 de premii Grammy, va fi pentru prima dată în centrul spectacolului de la pauza finalei NFL. Artistul a confirmat vestea printr-un mesaj în care a făcut referire la parcursul său muzical și la cei 30 de ani de la lansarea albumului său de debut, „Reasonable Doubt”.

Ce artiști au cântat la Super Bowl în ultimii ani

Spectacolul din pauza Super Bowl a devenit unul dintre cele mai importante momente muzicale ale anului, reunind de-a lungul timpului artiști internaționali de prim rang.

În 2026, Bad Bunny a fost protagonistul halftime show-ului, în cadrul căruia au apărut și Lady Gaga și Ricky Martin. În anii anteriori, scena a fost ocupată de Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, The Weeknd, Shakira și Jennifer Lopez.

Ediția din 2022 a adus împreună nume importante ale hip-hopului american, precum Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige și Kendrick Lamar.

Pentru spectacolul din 2027, organizatorii nu au anunțat deocamdată eventualii invitați speciali care ar putea apărea alături de Jay-Z.

Când are loc Super Bowl 2027

Super Bowl LXI este programat duminică, 14 februarie 2027, pe stadionul SoFi din Inglewood, California. Este a doua oară când arena găzduiește finala NFL, după ediția din 2022.

Spectacolul din pauză va fi produs executiv de Roc Nation, iar regia va fi semnată de Hamish Hamilton.

Fanii fotbalului american din România au putut urmări edițiile precedente ale Super Bowl pe platforma VOYO. Pentru ediția din 2027, programată pe 14 februarie, detaliile privind transmisiunea și programul de difuzare urmează să fie confirmate oficial.