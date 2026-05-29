Fanii au venit pe Arena Națională și s-au distrat pe acordurile legendarei trupe Iron Maiden. Pentru mulți, concertul a trezit amintiri.

Bărbat: „Aveam 14 ani când am început să ascult rock, nu știu dacă Iron Maiden, Linkin Park, probabil... că astea erau la modă atunci”.

Femeie: „Toate melodiile au fost ale adolescenței noastre”.

Pe stadion au fost și cei care au făcut abia acum cunoștință cu trupa.

Băiat: „Extraordinar! Am rămas foarte plăcut surprins de performanțele solistului.”

Chiar dacă a plouat joi seară în București, oamenii au venit pregătiți. Concertul Iron Maiden face parte din turneul aniversar „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră ai trupei.