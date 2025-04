Fanii au făcut glume pe seama lui Justin Bieber după ce l-au văzut cum a apărut la festivalul Coachella. FOTO&VIDEO

Cel mai recent, cântărețul piesei Baby, în vârstă de 31 de ani, a fost din nou în centrul atenției la festivalul de muzică Coachella, unde a apărut cu pantalonii aproape căzuți, potrivit Metro.

Videoclipul a devenit rapid viral, stârnind discuții aprinse în rândul utilizatorilor de pe rețelele sociale. „Doamne ferește. Bietul copil a fost ABUZAT. Știm asta, el știe și Diddy e vinovat,” a scris un utilizator.

„Nu știu cât de popular mai este acum, dar bănuiesc că popularitatea lui a scăzut și trece printr-o perioadă dificilă din cauza asta. Este greu pentru persoanele publice. Foarte greu,” a comentat un alt utilizator.

„Pare că se îndreaptă spre aceeași direcție ca Britney Spears. Sper că are oameni buni în viața lui care să-l ajute,” a scris un al treilea utilizator.

Justin Bieber struggles to walk as he wears his belt and pants around his legs while at Coachella.

The singers appearance comes amid a public breakdown and a series of concerning social media posts. pic.twitter.com/r9QGm3yJFK