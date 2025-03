Justin Bieber a împlinit 31 de ani. Detalii neștiute despre cariera artistului. GALERIE FOTO

S-a născut pe 1 martie 1994 în Ontario, Canada, şi a crescut în Stratford, Ontario, tatăl său fiind Pattie Mallette, iar mama Jeremy Bieber, şi are origini franco-canadiană, irlandeză, germană, engleză şi scoţiană.

Crescând, a arătat un interes puternic pentru muzică şi a învăţat singur să cânte la mai multe instrumente, inclusiv chitară, tobe, pian şi trompetă.

În 2007, a participat la o competiţie muzicală locală, clasându-se pe locul al doilea, iar mama sa a postat un videoclip cu prestaţia sa pe site-ul web YouTube pentru prietenii şi pentru cei din familie care nu au putut participa.

Apoi, ea a încărcat şi alte videoclipuri filmate în casă, în care Bieber cânta melodii cunoscute de rhythm-and-blues (R&B) acompaniindu-se ocazional la chitara acustică.

Videoclipurile au strâns într-un timp scurt fani şi au atras atenţia agentului de talente Scooter Braun, care l-a invitat pe Bieber, care avea doar 13 ani, să înregistreze câteva demonstraţii într-un studio din Atlanta. Bieber l-a întâlnit pe cântăreţul R&B Usher, la studio, care, impresionat de încrederea naturală şi talentul vocal al lui Bieber, l-a ajutat să semneze un contract de înregistrare la sfârşitul anului 2008, menţionează www.britannica.com.

Melodiile care l-au consacrat

În 2009, primul său single, "One Time", a fost un hit la nivel mondial şi a fost certificat cu Platină în Canada şi Statele Unite. Acesta a fost urmat de albumul său EP de debut, "My World", care a fost şi un succes internaţional. A devenit primul artist care a avut şapte melodii de pe CD-ul de debut în Billboard Hot 100, din care s-au vândut peste un milion de copii.

În 2010, a lansat primul său album de studio, "My World 2.0", care a debutat pe primul loc în topul albumelor Billboard. Single-ul său principal, "Baby", cu o apariţie ca invitat a rapperului Ludacris, a debutat pe locul 5 în topul Billboard Hot 100, iar alte câteva piese de pe album au ajuns în Top 40.

Videoclipul oficial pentru "Baby" a devenit, de asemenea, primul care a adunat peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube. Popularitatea enormă a lui Bieber a fost sporită de loialitatea lui faţă de reţelele de socializare precum Twitter şi de apariţiile sale frecvente la televizor.

De asemenea, a lansat un film cu un concert de succes, "Justin Bieber: Never Say Never" (2011). În 2012, a lansat al treilea album de studio, "Believe", iar în 2015 a urmat al patrulea album de studio, "Purpose".

În august 2015, a adunat 66 de milioane de urmăritori pe Twitter şi 72 de milioane de fani pe Facebook. Tot în 2015, Bieber a contribuit la vocea hitului electro-pop al lui Jack Ü, câştigător de premii Grammy, "Where Are Ü Now". Au urmat colaborări cu alţi muzicieni, rezultând mai multe cântece devenite celebre.

Participarea lui Justin Bieber la o versiune de remix a celebrului "Despacito" (melodie a cântăreţului portorican Luis Fonsi, cu rapperul şi cântăreţul portorican Daddy Yankee ca single principal de pe albumul de studio "Vida", din 2019, al lui Fonsi), lansată pe 17 aprilie 2017, a ajutat la urcarea în topuri a cântecului în numeroase ţări, inclusiv în diferite poziţii numărul unu. Artistul a înregistrat "We Are The World" pentru Haiti, primind versul de deschidere, care a fost cântat anterior de Lionel Richie.

A cântat cu Rihanna la concertul de la Super Bowl Weekend din Miami. A cântat cu Chris Brown la un concert la Sydney, în timp ce cei doi făceau un turneu separat în Australia. Au interpretat împreună melodia lui Brown, "Look At Me Now" (2011). În 2012, a fost în turneul său "Believe" în jurul lumii.

A câştigat un premiu Grammy şi un premiu pentru muzică americană şi a fost inclus de nenumărate ori de revista Forbes printre "Top Zece Cele mai puternice celebrităţi din lume", potrivit www.imdb.com.

Viața personală

În 2018, Justin Bieber s-a căsătorit cu Hailey Bieber, model american şi personalitate de televiziune, fiica actorului Stephen Baldwin, iar relaţia lor a inspirat albumul "Changes" (2020). În 2024 au devenit părinți.

Cei doi au împărtășit vestea pe rețelele sociale printr-un videoclip emoționant, însoțit de câteva poze.

Videoclipul a fost făcut în ziua în care cei doi și-au reînnoit jurămintele. Hailey a purtat o rochie albă lungă, din dantelă și un voal, punându-și în evidență burtica, care este în creștere.

