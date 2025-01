Justin Bieber și-a îngrijorat fanii cu ultima sa apariție. „Mi se rupe inima. Se autodistruge”. GALERIE FOTO

Cântărețul în vârstă de 30 de ani și-ar fi împins soția la limită cu „comportamentul său inacceptabil”, iar fanii recunosc că se tem pentru el.

Justin a fost surprins purtând un hanorac galben larg și pantaloni bej în timpul unei ieșiri la New York, părând slăbit și tras la față.

Apariția sa vine pe fondul unor informații dezvăluite de DailyMail.com, potrivit cărora prietenii soției sale, Hailey, sunt din ce în ce mai îngrijorați de comportamentul lui Justin.

Conform unei surse, unii dintre apropiații lui Hailey o încurajează să îl părăsească pe muzician, după ce a „îndurat multe” încă de la începutul căsniciei lor.

Îngrijorările pentru artistul piesei Yummy au crescut în ultimele luni, pe măsură ce acesta a avut mai multe apariții triste și au apărut zvonuri despre tensiunile din căsnicie.

În timp ce Hailey și prietenii săi sunt, se pare, preocupați de starea lui Justin, fanii săi numeroși împărtășesc aceleași temeri, exprimându-și îngrijorarea în mediul online. După publicarea noilor imagini cu Justin, mulți au comentat că le este teamă că acesta a intrat într-un „mod de autodistrugere”.

„Orice s-ar întâmpla cu el, ea trebuie să pună pe primul loc fiul lor, orice ar fi necesar...”, „Nu mai e vorba despre ea și sentimentele ei față de el. Sper că va primi ajutorul de care are nevoie. Le doresc tot binele acestei familii”, „De-a lungul timpului, am râs de el, dar acum am o empatie profundă pentru el”, „Arată de 40 de ani. Acest tânăr are nevoie de ajutor. Ajutor serios. Ceva îl macină. Nu e un semn de slăbiciune să ceri ajutor. Are un fiu de crescut”, „Prea multe traume din trecut, prea mulți prădători în jurul lui când era tânăr… Știm cu toții, și sper să reușească să treacă peste”, „Mi se rupe inima pentru Justin… Se autodistruge în fața noastră. A trăit atât de multe experiențe sinistre și oribile în copilărie, încât probabil îi este extrem de greu să-și gestioneze durerea. Sper din suflet că este bine.” – sunt doar câteva dintre comenatriile fanilor.

