Întorsături neașteptate, diseară, la Vocea României. „Pentru prima dată, Irina i-a câștigat un concurent lui Tudor”

Stiri Mondene
24-10-2025 | 13:16
vocea romaniei
protv.ro

Antrenorii sunt pe ultima sută de metri în a-și forma echipele pentru sezonul 13 Vocea României. Unele dintre cele mai impresionante voci au urcat pe scenă, însă surprizele și momentele spectaculoase nu s-au terminat.

autor
Știrile PRO TV

Etapa audițiilor pe nevăzute continuă și în această seară, de la 20:30, la PRO TV.

Pe scenă va urca și Ana-Maria Mărgean: „Cea mai mare scenă unde am cântat a fost Românii au talent, unde a fost și cea mai frumoasă experiență, de fapt, din viața mea. Am fost câștigătoarea sezonului 11, chiar la vârsta de 11 ani, am fost și a 11-a în concurs, deci cred că acela a fost numărul meu norocos. După apariția la Românii au talent, au venit numai lucruri bune, am fost invitată la America`s got talent all stars – o ediție cu concurenți din întreaga lume, competiția a fost extrem de strânsă și a fost un vis devenit realitate pentru mine. Sunt recunoscătoare pentru fiecare experiență pe care am avut-o și mă simt împlinită, dar mai era un lucru pe lista mea, acela fiind să particip la Vocea României – să mă cunoască publicul și ca solistă pentru că toți mă cunosc ca fetița ventriloc, cu păpușa”, va spune Ana.

Cum se va descurca pe scena Vocea României și dacă antrenorii vor întoarce scaunele, aflăm în doar câteva ore.

Surprizele vor veni de această dată și din partea antrenorilor! Irina și Tudor vor face schimb de scaune și de... roluri!

Citește și
vocea romaniei
Emoții puternice, alegeri dificile și concurenți care uimesc până la lacrimi, vineri, la Vocea României

„E interesant să vezi cum te privește Irina. Oare de ce-mi spune că mă iubește dacă mă vede atât de încruntat? Cred că e ceva ce o intrigă la mine – așa cred sau poate că am o părere prea bună despre mine – și asta e posibil”, va spune Tudor.

vocea romaniei vocea romaniei
vocea romaniei vocea romaniei
vocea romaniei vocea romaniei

În urma momentului, Theo și Horia vor avea o concluzie: „Pentru prima dată la Vocea României, Irina i-a câștigat un concurent lui Tudor!”, la ce se referă vedem în această seară.

Nu ratați, o ediție memorabilă Vocea României, în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

Vocea României – Doar vocea contează!

Sursa: Pro TV

Etichete: concurs, emisiune, Vocea României,

Dată publicare: 24-10-2025 13:16

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Vocea României, lider de audiență vineri seară. Peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea
Stiri Mondene
Vocea României, lider de audiență vineri seară. Peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea

Serile de Vocea României aduc, de fiecare dată, povești puternice, emoții autentice și momente care rămân în memoria publicului.

Emoții puternice, alegeri dificile și concurenți care uimesc până la lacrimi, vineri, la Vocea României
Stiri Mondene
Emoții puternice, alegeri dificile și concurenți care uimesc până la lacrimi, vineri, la Vocea României

Diseară, de la 20:30, scena de la Vocea României se va transforma din nou într-un spectacol al emoțiilor și al vocilor puternice.

Vocea României a răsunat vineri seară în casele telespectatorilor și a fost lider absolut de audiență: „Ne-ați adus bucurie”
Stiri Mondene
Vocea României a răsunat vineri seară în casele telespectatorilor și a fost lider absolut de audiență: „Ne-ați adus bucurie”

Scena de la Vocea României a fost, din nou, inundată de emoție și voci puternice care au impresionat publicul și antrenorii, dar și pe cei de acasă.

Recomandări
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze
Stiri actuale
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Octombrie 2025

03:14:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28