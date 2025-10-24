Întorsături neașteptate, diseară, la Vocea României. „Pentru prima dată, Irina i-a câștigat un concurent lui Tudor”

Antrenorii sunt pe ultima sută de metri în a-și forma echipele pentru sezonul 13 Vocea României. Unele dintre cele mai impresionante voci au urcat pe scenă, însă surprizele și momentele spectaculoase nu s-au terminat.

Etapa audițiilor pe nevăzute continuă și în această seară, de la 20:30, la PRO TV.

Pe scenă va urca și Ana-Maria Mărgean: „Cea mai mare scenă unde am cântat a fost Românii au talent, unde a fost și cea mai frumoasă experiență, de fapt, din viața mea. Am fost câștigătoarea sezonului 11, chiar la vârsta de 11 ani, am fost și a 11-a în concurs, deci cred că acela a fost numărul meu norocos. După apariția la Românii au talent, au venit numai lucruri bune, am fost invitată la America`s got talent all stars – o ediție cu concurenți din întreaga lume, competiția a fost extrem de strânsă și a fost un vis devenit realitate pentru mine. Sunt recunoscătoare pentru fiecare experiență pe care am avut-o și mă simt împlinită, dar mai era un lucru pe lista mea, acela fiind să particip la Vocea României – să mă cunoască publicul și ca solistă pentru că toți mă cunosc ca fetița ventriloc, cu păpușa”, va spune Ana.

Cum se va descurca pe scena Vocea României și dacă antrenorii vor întoarce scaunele, aflăm în doar câteva ore.

Surprizele vor veni de această dată și din partea antrenorilor! Irina și Tudor vor face schimb de scaune și de... roluri!

„E interesant să vezi cum te privește Irina. Oare de ce-mi spune că mă iubește dacă mă vede atât de încruntat? Cred că e ceva ce o intrigă la mine – așa cred sau poate că am o părere prea bună despre mine – și asta e posibil”, va spune Tudor.

vocea romaniei vocea romaniei vocea romaniei

În urma momentului, Theo și Horia vor avea o concluzie: „Pentru prima dată la Vocea României, Irina i-a câștigat un concurent lui Tudor!”, la ce se referă vedem în această seară.

Nu ratați, o ediție memorabilă Vocea României, în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

Vocea României – Doar vocea contează!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













