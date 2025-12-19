Brad Pitt a împlinit 62 de ani pe platoul de filmare. Cariera și viața starului hollywoodian. GALERIE FOTO

Câștigător al Oscarului pentru rolul din „Once Upon a Time in Hollywood” și desemnat de două ori „Cel mai sexy bărbat în viață” de revista People, Brad Pitt și-a consolidat de-a lungul decadelor statutul de actor și producător apreciat.

William Bradley Pitt s-a născut pe 18 decembrie 1963 în Shawnee, Oklahoma și este cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei Pitt.

Inițial a studiat jurnalismul la Universitatea din Missouri, însă a renunțat la facultate pentru a urma o carieră în actorie la Los Angeles.

Debutul și afirmarea în cinematografie

Primele sale roluri au fost în seriale TV, iar debutul pe marele ecran a venit în 1989, în filmul horror „Cutting Class”. Cu „Legends of the Fall” (1994), Brad Pitt devine un nume puternic la Hollywood.

Actorul a demonstrat versatilitate prin roluri complexe în producții precum „Se7en” (1995), „Twelve Monkeys” – pentru care a obținut Globul de Aur – „Fight Club” (1999) și „Snatch” (2000).

Au urmat „Ocean’s Eleven” și filmele din serie, „Troy” (2004), „Mr. and Mrs. Smith” (2005), apoi „Babel” (2006) și „Ocean’s Thirteen” (2007).

Succes ca și actor și ca producător

A primit noi aprecieri pentru filmele „The Curious Case of Benjamin Button”, „Inglourious Basterds”, „The Tree of Life”, „Moneyball” și „Fury”.

Ca producător, Brad Pitt a obținut Oscarul pentru „12 Years a Slave” în 2014, alături de echipa filmului.

Viața personală

Brad Pitt a fost căsătorit cu actrițele Jennifer Aniston și Angelina Jolie și are șase copii, dintre care trei biologici.

Actorul a mărturisit într-un interviu: „O familie este o afacere riscantă… dar le voi lua pe toate.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













