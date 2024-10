Megalopolis de Francis Ford Coppola va deschide ediția XV aLes Films de Cannes a Bucharest

Mult așteptatul film al legendarului regizor Francis Ford Coppola, Megalopolis va deschide festivalul pe 25 octombrie, la Cineplexx Băneasa, într-o premieră națională

· De la thriller-ul intens The Shrouds și drama impresionantă Bird, la povestea emoționantă L’ Amour ouf și thriller-ul erotic Motel Destino, noua ediție Les Films de Cannes à Bucarest aduce o selecție eclectică de filme ce vor captiva orice cinefil.

· Sean Baker, regizorul Anora, șiMiguel Gomes, regizorul filmului Grand Tour, vor participa la sesiuni de Q&A după proiecțiile filmelor lor, oferind celor din sală oportunitatea de a interacționa direct și de a explora viziunea artistică din spatele celor două filme premiate la Cannes 2024. Cele două sesiuni Q&A vor avea loc prin video call.

Noua ediție a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest debutează spectaculos cu o proiecție de excepție: Megalopolis, mult așteptatul film al legendarului regizor Francis Ford Coppola, va deschide festivalul pe 25 octombrie, la Cineplexx Băneasa, într-o premieră națională. Pentru acest film, Francis Ford Coppola l-a avut director de imagine pe românul Mihai Mălaimare Jr, cunoscut pentru colaborările sale cu mari regizori internaționali.

Considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte cinematografice din cariera lui Coppola, Megalopolis a fost cel mai așteptat lungmetraj la ediția de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes, unde a concurat pentru marele premiu Palme d’Or. Cu o distribuție impresionantă, ce include actori de renume precum Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight și Laurence Fishburne, și un buget de peste 100 de milioane de dolari, filmul a avut parte de cronici mixte din partea criticilor de film din întreaga lume, în ultimele luni.

Megalopolis aduce pe ecran o poveste captivantă despre colapsul societății și încercarea de a o reconstrui într-o formă nouă și inovatoare. Acțiunea se desfășoară într-o metropolă modernă, New York, unde vechiul și noul se confruntă în lupta pentru viitorul civilizației. Inspirat de evenimentele istorice legate de Conjurația lui Catilina din Roma antică, filmul explorează teme profunde legate de putere, corupție și dorința de reconstruire. Francis Ford Coppola a început să dezvolte Megalopolis la începutul anilor 1980.

“Am început să notez idei în carnețele sau să adun articole și citate pe care le întâlneam în timpul lecturilor mele. (…) Când mergi la New York, nu poți să nu fii impresionat de influența arhitecturii romane. Intenția mea a fost, așadar, să scriu o epopee romană situată într-un New York contemporan care a căutat să reproducă Roma antică.”, declarăCoppola.

Sean Baker, distins cu Palme d'Or pentru filmul "Anora", și Miguel Gomes, distins cu Premiul Cea Mai Bună Regie pentru “Grand Tour”, la Les Films de Cannes à Bucarest

Sean Baker va fi prezent prin video call pentru o sesiune Q&A cu publicul vineri, 25 octombrie, imediat după proiecția în premieră națională a filmului Anora, iar Miguel Gomes va răspunde întrebărilor spectatorilor miercuri, 30 octombrie, după proiecția în premieră națională a filmului Grand Tour, tot prin video call. Ambele evenimente vor avea loc la Cinema Elvire Popesco. Sesiunile de la finalul proiecțiilor reprezintă o oportunitate pentru publicul prezent în sală de a se conecta cu cei doi regizori de renume și de a explora viziunea artistică a filmelor lor, prin intermediul întrebărilor directe.

O selecție diversă de filme captivante, de la Bird la L’Amour Ouf: descoperiți povești provocatoare și emoționante la Les Films de Cannes à Bucarest

Bird, de Andrea Arnold, regizoare recunoscută ca fiind printre maeștrii cinematografiei britanice și de trei ori câștigătoare a Premiului Juriului de la Cannes, se vede de asemenea în premieră la ediția a XV-a. Lungmetrajul Bird a fost în competiția de anul acesta de la Cannes și aduce pe marele ecran trio-ul Franz Rogowski, în rolul celui mai straniu înger păzitor, Barry Keoghan, simpatic și nenorocit în același timp, și Nykiya Adams, cu o interpretare plină de forță. Bird spune povestea unei prietenii neobișnuite dintre Bailey, o fată în pragul adolescenței, visătoare și nerăbdătoare să își părăsească căminul disfuncțional, și Bird, un bărbat în căutarea disperată a propriului cuib.

The Shrouds, prezentatîn competiția oficială de la Cannes, se vede și el în premieră în România. Este un thriller psihologic semnat David Cronenberg, cu Diane Kruger și Vincent Cassel în rolurile principale, care explorează teme legate de moarte, pierdere și conexiunile umane. Acțiunea se concentrează asupra unui om de afaceri care creează o nouă tehnologie, utilizând corpuri neînsuflețite pentru a explora conceptul de doliu și amintire. Această abordare neconvențională aduce în prim-plan complexitatea relațiilor interumane și impactul pe care moartea îl are asupra celor rămași în viață. Cronenberg a realizat The Shrouds ca un tribut adus soției sale, care i-a fost alături mai mult de patru decenii, şi care a decedat în 2017.

The Seed of the Sacred Fig, cel mai nou film al regizorului iranian Mohammad Rasoulof, care a fost distins cu Premiul Special al Juriului și cu Premiul Fipresci, va fi proiectat în cadrul ediției XV Les Films de Cannes à Bucarest. Filmul prezintă situația dramatică a femeilor din Teheran, nevoite să trăiască sub teroarea restricțiilor impuse. Spune povestea lui Iman, un judecător la Tribunalul Revoluționar din Teheran, ce se confruntă cu neîncredere și paranoia pe măsură ce protestele politice din țară se intensifică, iar arma sa dispare în mod misterios. Suspectând implicarea soției sale, Najmeh, și a fiicelor sale, Rezvan și Sana, acesta impune măsuri drastice acasă. Tensiunea crește, iar normalitatea vieții de familie este suspendată.

Regizorul Mohammad Rasoulof a fugit anul acesta din Iran, după ce fusese condamnat la opt ani de închisoare și biciuire. Condamnarea vine după ce a intrat în conflict cu guvernul de la Teheran din cauza filmelor sale. “A trebuit să-mi spun, ei bine, vreau să stau în închisoare sau ar trebui să părăsesc Iranul, Iranul geografic, și să mă alătur Iranului cultural care există dincolo de granițele sale?”, declaraMohammad Rasoulof în luna mai, prezent la Cannes.

Motel Destino, filmul prin care regizorul brazilian Karim Ainouz a revenit în Competiția oficială Cannes 2024, se vede și el la ediția XV Les Films. A fost numit “unul dintre cele mai erotice filme din cursa pentru Palme d'Or”, având numeroase scene de sex. Cu o atmosferă încărcată de suspans și tensiune, filmul spune povestea Dayanei, care se află într-o căsnicie abuzivă cu fostul ofițer de poliție Elias, proprietarul Motelului Destino. Atunci când Heraldo, în vârstă de 21 de ani, ajunge la motel după ce a dat-o în bară și are nevoie de un loc pentru a se ascunde, Dayana devine curioasă și îl lasă să rămână. Pe măsură ce cei doi intră într-un dans al puterii și al dorinței, un plan periculos pentru libertate prinde contur. Motel Destino explorează teme precum vina, destinul și consecințele inevitabile ale alegerilor noastre. Filmul pătrunde adânc în psihologia personajelor, oferind o experiență intensă și plină de emoție.

Diamant Brut, debutul regizoarei franceze Agathe Riedinger, tot din Competiția oficială Cannes 2024, urmărește povestea lui Liane, o tânără de 19 ani, impulsivă și plină de pasiune, care locuiește cu mama și sora sa mai mică în orașul prăfuit Fréjus. Obsedată de frumusețe și de dorința de a deveni faimoasă, Liane visează la o viață plină de succes, crezând că reality show-urile îi pot oferi recunoașterea pe care o caută. Șansa pare să-i surâdă atunci când este selectată la un casting pentru emisiunea „Insula miracolelor”, un concurs care îi oferă iluzia unei ascensiuni rapide spre celebritate. Filmul, care explorează temele aspirațiilor tinereții, superficialitatea faimei și complexitatea relațiilor familiale, poate fi văzut la Les Films de Cannes à Bucarest.

L'Amour Ouf, regizat de Gilles Lellouche, este unul dintre cele mai așteptate filme franceze ale anului. O poveste explozivă despre pasiune și iubire obsesivă, filmul explorează granițele extreme ale relațiilor umane și cât de departe pot merge oamenii din dragoste. Cu o regie inovatoare, filmul spune povestea a doi adolescenți din clase sociale diferite care cresc în același oraș, la același liceu, în jurul acelorași docuri portuare. Drumurile lor se încrucișează și se îndrăgostesc nebunește. În timp ce Jackie își urmează drumul și studiază, Clotaire este prins în vârtejul bandelor și ajunge la închisoare pentru 12 ani, sub acuzații false de crimă.

Parthenope, filmsemnat de Paolo Sorrentino, explorează legendele și misterele orașului Napoli, împletind mitologia antică cu realitatea modernă. Titlul face referire la sirena Parthenope, una dintre figurile mitice ale orașului, iar filmul reinterpretează povestea acesteia într-un context contemporan: mai exact, viața Parthenopei, de la nașterea sa în anii 1950 până în prezent. Prin imagini fascinante și o coloană sonoră impresionantă, Parthenope invită publicul într-o călătorie prin istoria și sufletul unui loc plin de povești.

“Anora” este distribuit de Ro Image 2000. “Grand Tour” și “Diamant Brut” sunt distribuite în România de Voodoo Films iar “Megalopolis” și “Parthenope” de Independența Film. “Bird”, “The Seed of The Sacred Fig”, “L’Amour ouf” și “Motel Destino” vor fi distribuite de Bad Unicorn.

Les Films de Cannes à Bucarest revine între 25 octombrie și 3 noiembrie. În țară, festivalul va avea ediții locale în Timișoara, Cluj, Iași și Arad. Programul complet, informații despre filme, evenimente conexe și invitați, pe www.filmedefestival.ro și pe conturile de Facebook și Instagram. Biletele vor fi puse în vânzare prin rețeaua Eventbook dar și pe Cineplexx.ro (în cazul filmelor de la Cineplexx Băneasa).

