Fosta soţie a lui Justin Trudeau, prima reacție despre relația acestuia cu Katy Perry. „Lucrurile ne afectează. E normal”

În timpul unei apariţii recente în podcastul „Arlene is Alone”, a fost abordat subiectul publicităţii pe care Trudeau o atrage prin relaţia sa cu cântăreaţa Katy Perry, iar gazda Arlene Dickinson a remarcat că admiră modul în care femeia de 50 de ani rămâne „calmă” în legătură cu toate acestea.

„Ştii, suntem fiinţe umane şi lucrurile ne afectează. E normal”, a spus Sophie Grégoire. „Modul în care reacţionezi la lucruri este decizia ta. Aşadar, eu aleg să ascult muzica în loc de zgomot”, a mărturisit ea.

Grégoire şi Trudeau au anunţat că se separă în august 2023. S-au căsătorit în 2005 şi au trei copii: Xavier, Ella-Grace şi Hadrien.

Trudeau şi Perry au fost fotografiaţi de un trecător într-o aparentă îmbrăţişare, în septembrie, dar au făcut publică relaţia lor după ce au fost văzuţi ţinându-se de mână la cabaretul Crazy Horse din Paris, în jurul datei de naştere a lui Perry, în octombrie.

Sophie Grégoire a adăugat că este foarte conştientă că multe lucruri publice pot să declanşeze anumite reacţii.

„Ce fac cu ele este decizia mea”, a adăugat ea. „Femeia care vreau să devin prin asta este decizia mea”, a spus ea, deşi a precizat că asta nu înseamnă că este de părere că sentimentele trebuie reprimate.

„Mă voi lăsa dezamăgită de cineva, mă voi lăsa înfuriată, tristă”, a spus Grégoire. „Şi ştiu cu certitudine cât de important este, ca susţinătoare a sănătăţii mintale, să simţi aceste emoţii”, a adăugat ea.

La începutul podcastului, Grégoire a corectat-o pe Dickinson când aceasta s-a referit la ea ca fiind „mamă singură”.

„Cu siguranţă nu sunt mamă singură”, a spus Grégoire. „Am o relaţie cu un tată care are o dragoste profundă şi este foarte disponibil pentru copiii săi”, a precizat ea.

Katy Perry și Justin Trudeau, oficial un cuplu

Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au oficializat relația la finalul lunii octombrie, în timpul unei ieșiri romantice la Paris, unde au sărbătorit cea de-a 41-a aniversare a artistei.

Pentru prima lor ieşire oficială, Katy şi Justin au asistat la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, unde paparazzi îi aşteptau cu nerăbdare în faţa localului.

Potrivit TMZ, după spectacol, cuplul a ieşit din teatru ţinându-se de mână, iar un fan i-a dăruit lui Katy o trandafir şi i-a urat la mulţi ani.

Cei doi s-au îndreptat apoi către maşina care îi aştepta, în timp ce paparazzi îi fotografiau, înainte de a pleca.

La începutul lunii octombrie, TMZ a publicat fotografii cu cântăreaţa şi fostul prim-ministru canadian îmbrăţişându-se pe iahtul lui Katy, în timp ce se sărutau pasional în largul coastei Californiei.

În iulie, cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă idilă după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal. Justin a apărut apoi la unul dintre concertele lui Katy, tot în Montreal, în timpul turneului ei „Lifetimes”.

