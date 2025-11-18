Fosta soţie a lui Justin Trudeau, prima reacție despre relația acestuia cu Katy Perry. „Lucrurile ne afectează. E normal”

Stiri Mondene
18-11-2025 | 15:57
Sophie Grégoire și Justin Trudeau
Getty

Sophie Grégoire a vorbit deschis despre viaţa sa în calitate de fostă soţie a fostului prim-ministru canadian Justin Trudeau, scrie CNN.

autor
Mihaela Ivăncică

În timpul unei apariţii recente în podcastul „Arlene is Alone”, a fost abordat subiectul publicităţii pe care Trudeau o atrage prin relaţia sa cu cântăreaţa Katy Perry, iar gazda Arlene Dickinson a remarcat că admiră modul în care femeia de 50 de ani rămâne „calmă” în legătură cu toate acestea.

„Ştii, suntem fiinţe umane şi lucrurile ne afectează. E normal”, a spus Sophie Grégoire. „Modul în care reacţionezi la lucruri este decizia ta. Aşadar, eu aleg să ascult muzica în loc de zgomot”, a mărturisit ea.

Grégoire şi Trudeau au anunţat că se separă în august 2023. S-au căsătorit în 2005 şi au trei copii: Xavier, Ella-Grace şi Hadrien.

Trudeau şi Perry au fost fotografiaţi de un trecător într-o aparentă îmbrăţişare, în septembrie, dar au făcut publică relaţia lor după ce au fost văzuţi ţinându-se de mână la cabaretul Crazy Horse din Paris, în jurul datei de naştere a lui Perry, în octombrie.

Citește și
Katy Perry și Justin Trudeau
Katy Perry și-a sărbătorit ziua de naștere alături de noul ei iubit, Justin Trudeau. Artista a împlinit 41 de ani. FOTO

Sophie Grégoire a adăugat că este foarte conştientă că multe lucruri publice pot să declanşeze anumite reacţii.

„Ce fac cu ele este decizia mea”, a adăugat ea. „Femeia care vreau să devin prin asta este decizia mea”, a spus ea, deşi a precizat că asta nu înseamnă că este de părere că sentimentele trebuie reprimate.

„Mă voi lăsa dezamăgită de cineva, mă voi lăsa înfuriată, tristă”, a spus Grégoire. „Şi ştiu cu certitudine cât de important este, ca susţinătoare a sănătăţii mintale, să simţi aceste emoţii”, a adăugat ea.

La începutul podcastului, Grégoire a corectat-o pe Dickinson când aceasta s-a referit la ea ca fiind „mamă singură”.

„Cu siguranţă nu sunt mamă singură”, a spus Grégoire. „Am o relaţie cu un tată care are o dragoste profundă şi este foarte disponibil pentru copiii săi”, a precizat ea.

Katy Perry și Justin Trudeau, oficial un cuplu

Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au oficializat relația la finalul lunii octombrie, în timpul unei ieșiri romantice la Paris, unde au sărbătorit cea de-a 41-a aniversare a artistei.

Pentru prima lor ieşire oficială, Katy şi Justin au asistat la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, unde paparazzi îi aşteptau cu nerăbdare în faţa localului.

Potrivit TMZ, după spectacol, cuplul a ieşit din teatru ţinându-se de mână, iar un fan i-a dăruit lui Katy o trandafir şi i-a urat la mulţi ani.

Cei doi s-au îndreptat apoi către maşina care îi aştepta, în timp ce paparazzi îi fotografiau, înainte de a pleca.

La începutul lunii octombrie, TMZ a publicat fotografii cu cântăreaţa şi fostul prim-ministru canadian îmbrăţişându-se pe iahtul lui Katy, în timp ce se sărutau pasional în largul coastei Californiei.

În iulie, cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă idilă după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal. Justin a apărut apoi la unul dintre concertele lui Katy, tot în Montreal, în timpul turneului ei „Lifetimes”.

Aglomeratie la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru Primăria Capitalei. Sondajele arată o cursă strânsă

Sursa: CNN

Etichete: justin trudeau, katy perry,

Dată publicare: 18-11-2025 15:51

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, oficial un cuplu. Prima apariție publică la aniversarea artistei. VIDEO
Stiri Mondene
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, oficial un cuplu. Prima apariție publică la aniversarea artistei. VIDEO

Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au oficializat relația sâmbătă seara, în timpul unei ieșiri romantice la Paris, unde au sărbătorit cea de-a 41-a aniversare a artistei.

Katy Perry și-a sărbătorit ziua de naștere alături de noul ei iubit, Justin Trudeau. Artista a împlinit 41 de ani. FOTO
Stiri Mondene
Katy Perry și-a sărbătorit ziua de naștere alături de noul ei iubit, Justin Trudeau. Artista a împlinit 41 de ani. FOTO

Cântăreața „Harleys In Hawaii” a fost văzută sâmbătă seara (25 octombrie) la o întâlnire romantică cu noul ei iubit, Justin Trudeau, chiar în ziua în care a împlinit 41 de ani.

Katy Perry și Justin Trudeau, ipostaze intime pe iahtul luxos al cântăreței. Cum au fost fotografiați de un turist. FOTO
Stiri Mondene
Katy Perry și Justin Trudeau, ipostaze intime pe iahtul luxos al cântăreței. Cum au fost fotografiați de un turist. FOTO

Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși recent într-un moment romantic pe iahtul luxos al cântăreței, confirmând astfel zvonurile despre o posibilă relație între ei, scrie Page Six.

Momentul în care o fată de 12 ani se prăbușește pe scenă la concertul lui Katy Perry din Detroit. Reacția artistei | VIDEO
Stiri externe
Momentul în care o fată de 12 ani se prăbușește pe scenă la concertul lui Katy Perry din Detroit. Reacția artistei | VIDEO

Starul pop american Katy Perry a sărit în ajutorul unei tinere spectatoare, pe care o invitase pe scenă, după ce aceasta s-a prăbușit. Cântăreața a anunțat ulterior că fata în vârstă de 12 ani se simte „mult mai bine”.

Recomandări
Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare și Google, afectate
Stiri actuale
Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare și Google, afectate

Mai multe site-uri web au fost indisponibile marţi din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, care între timp au fost remediate, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Erau de acord să se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce
Stiri Politice
Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Erau de acord să se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce

Neînțelegeri în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor au avut probleme în ceea ce privește comunicarea publică pe acest subiect.

Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză
Stiri actuale
Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Noiembrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28