Maria Aliokina, în vârstă de 33 de ani, și colegele ei de trupă au intrat pentru prima dată în atenția autorităților ruse după ce au organizat un protest împotriva președintelui Vladimir Putin în 2012.

În ciuda faptului că au fost condamnate la doi ani de închisoare pentru protestele lor împotriva regimului Putin, grupul a continuat să-l conteste pe liderul de la Kremlin, Aliokina rămânând hotărâtă să lupte contra președintelui rus.

În aprilie, autoritățile ruse au plasat-o pe Maria Alyokhina în arest la domiciliu, în timp ce încercau să-i oprească pe cei care se opuneau invaziei lor în Ucraina în întreaga țară.

Apoi i s-a ordonat să petreacă 21 de zile într-o colonie penală.

Cu toate acestea, liderul trupei a reușit să scape de poliția moscovită deghizându-se în curier, relatează The New York Times, citată de Sky News.

