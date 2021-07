Filmul despre Prințul Harry și Meghan dezvăluie o primă întâlnire cu regina. ”Oare am făcut cea mai mare greșeală din lume?”

Filmul realizat de Lifetime despre viața Prințului Harry și a lui Meghan Markle prezintă o perspectivă bizară și asupra relației dintre regină și ducesa Kate Middleton.

Lifetime a lansat un nou trailer al filmului său despre Prințul Harry și Meghan, iar fanii sunt complet nedumeriți de noua perspectivă a pelicului, care prezintă prima întâlnire dintre regină și Kate Middleton, scrie Metro.

Filmul TV ”Meghan și Harry: Evadare din palat” va dramatiza plecarea ducelui și ducesei de Sussex din Anglia, după ce s-au retras de la îndatoririle regale.

Noul trailer îi arată în mod bizar pe Harry (interpretat de actorul Jordan Dean) și Meghan (jucată de Sydney Morton) vorbind direct la cameră, întrebându-se cu voce tare despre situația lor dificilă.

De asemenea, ni se oferă o privire asupra Laurei Mitchell în rolul Kate Middleton, a lui Jordan Whalen în rolul prințului William și, destul de spectaculos, Maggie Sullivun în rolul reginei.

Trailerul începe cu Harry care o consolează pe Meghan în timp ce ea plânge, promițând că va „face tot ce îmi stă în putință” pentru a o păstra în siguranță, înainte ca Kate să vorbească direct în cameră și să insiste: „Aceasta este viața pentru care ne-am înscris. Aici prețuim demnitatea mai presus de orice”.

Meghan recunoaște în continuare: „Nu am crezut niciodată că acest lucru va fi ușor. Dar am vrut s-o fac pe regină mândră!”.

Un William ușor înspăimântător declară: „Să înțeleagă toată lumea. Monarhia este în joc!”, înainte ca Regina Elisabeta a II-a să proclame: ”Monarhia va supraviețui întotdeauna!”.

De la ”acest film nu trebui făcut”, la ”râsete și distracție”

Trailerul se încheie cu Meghan întrebându-se: ”Oare am făcut cea mai mare greșeală din lume?”.

Cu siguranță, fanii nu s-au arătat impresionați: ”Iar eu voi face tot ce stă în puterea mea să nu mă uit la acest film”.

Un altul l-a comparat cu un scheci ”Saturday Night Live”, în timp ce încă unul a mers mai departe și a spus: „Acest film nu ar fi trebuit făcut”.

Alt fan a fost puțin mai diplomatic, declarând: „Râsete și distracție!”.

Acesta este de fapt al treilea film din serie (sau franciza, dacă vreți), după ”A Royal Romance” din 2018 și ”Becoming Royal” în 2019. Fiecare film a prezentat actori diferiți pentru Harry și Meghan.

Filmul dezvăluie ce s-ar fi întâmplat cu adevărat la palat care i-a determinat pe Harry și Meghan să lase totul în urmă pentru a-și face un viitor separate pentru ei și fiul lor Archie.

„Filmul va detalia izolarea și tristețea crescândă a lui Meghan, dezamăgirea lor că vor fi apărați împotriva atacurilor presei și teama lui Harry că istoria se va repeta și el nu va putea să-și protejeze soția și fiul de aceleași forțe care a provocat moartea prematură a mamei sale”, se arată în prezentarea peliculei.