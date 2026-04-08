Filme cu Iisus de Paște. Unde și la ce oră se difuzează Iisus din Nazareth în 2026

Dacă te întrebi unde și la ce oră poți urmări „Iisus din Nazareth”, filmul este disponibil anul acesta pe Pro TV și pe platforma de streaming VOYO, astfel încât să-l poți vedea fie la televizor, fie online, în confortul casei tale.
Unde se difuzează Iisus din Nazareth
„Iisus din Nazareth”, celebra capodoperă regizată de Franco Zeffirelli, revine pe micile ecrane în perioada sărbătorilor pascale, fiind difuzată pe PRO TV. Seria de filme este disponibilă și online pe VOYO. Considerată una dintre cele mai apreciate producții religioase din toate timpurile, miniseria prezintă viața lui Iisus într-un mod emoționant și autentic, devenind o tradiție de neratat în fiecare an de Paște.
Miniseria lui Zeffirelli reconstituie cu sensibilitate și fidelitate evenimentele esențiale din viața lui Iisus, iar pentru mulți telespectatori reprezintă o parte importantă a atmosferei spirituale a sărbătorii. Interpretarea memorabilă a lui Robert Powell, alături de actori precum Olivia Hussey, Laurence Olivier și Anthony Quinn, conferă profunzime și emoție fiecărui episod, consolidând statutul filmului drept o capodoperă cinematografică.
La ce oră se difuzează Iisus din Nazareth pe PRO TV
În 2026, PRO TV continuă această tradiție și aduce din nou pe ecrane miniseria „Iisus din Nazareth” (1977). Programul complet al difuzărilor este următorul:
Marți, 7 aprilie 2026
- 00:00 – Iisus din Nazareth, partea I
Miercuri, 8 aprilie 2026
- 00:00 – Iisus din Nazareth, partea a II-a
Sâmbătă, noaptea de Înviere
- 22:30 – Iisus din Nazareth, partea a III-a
- 00:15 – Iisus din Nazareth, partea a IV-a
Astfel, fie că alegi să urmărești miniseria la televizor sau pe VOYO, vei putea să retrăiești întreaga poveste a lui Iisus în perioada Paștelui, alături de familie și prieteni, păstrând tradiția și spiritul acestei sărbători speciale.
Filme cu Iisus pe VOYO
Împăratul împăraților – Viața lui Iisus prin ochii unui copil
„Împăratul împăraților” prezintă povestea vieții lui Iisus dintr-o perspectivă inedită: ochii unui copil, ghidat de relatările pline de emoție ale tatălui său. Filmul urmărește parcursul lui Iisus de la originile sale modeste până la sacrificiul suprem, evidențiind lecțiile despre credință, iubire și speranță. Această abordare face povestea accesibilă și profundă, oferind spectatorilor o experiență emoționantă și inspirațională. Filmul este disponibil pe VOYO și reprezintă o alegere ideală pentru vizionarea în familie în perioada Paștelui.
Top filme cu Iisus de vizionat de Paște
The Passion of the Christ
Un film intens și emoționant, care prezintă ultimele 12 ore din viața lui Iisus. Interpretarea lui Jim Caviezel și realismul scenelor dramatice fac ca această producție să fie memorabilă și foarte puternică din punct de vedere emoțional.
The Bible
Miniseria în 10 episoade este bazată pe evenimentele biblice, cu un accent special pe viața lui Iisus. Succesul ei a fost uriaș în SUA, iar interpretarea lui Diogo Morgado a atras atenția publicului. Producția este la fel de puternică și captivantă ca „Iisus din Nazareth”.
Jesus Christ Superstar
Inspirat de celebrul musical de pe Broadway, filmul explorează relația dintre Iuda și Iisus. Ted Neeley a fost nominalizat la Globul de Aur pentru rolul său, iar producția a rămas un reper muzical și cinematografic de Paște.
King of Kings
Acest film urmărește viața lui Iisus, de la naștere până la răstignire, inclusiv Predica de pe Munte. Rolul lui Iisus, interpretat de Jeffrey Hunter, este realizat cu sensibilitate și a impresionat publicul prin amploarea producției.
Last Temptation of Christ
Unul dintre cele mai controversate filme despre Iisus, care explorează dilemele interioare și tentațiile Sale. Willem Dafoe a interpretat rolul lui Iisus, iar filmul a stârnit reacții puternice din cauza abordării sale neconvenționale și a distribuției inedite.
The Robe
Povestea generalului roman care primește vesmintele lui Iisus după crucificare explorează transformarea sa interioară și impactul spiritual al întâlnirii cu divinul, devenind un clasic al cinematografiei religioase.
Ben-Hur
Deși protagonistul nu este Iisus, filmul include scene memorabile precum nașterea și răstignirea Sa, iar prezența lui Hristos influențează profund parcursul lui Ben-Hur. Filmul a câștigat 11 premii Oscar și este unul dintre cele mai apreciate filme epice.
Etichete:
filme,
paste,
iisus,
protv,
voyo,
Dată publicare: