Filme cu Iisus de Paște. Unde și la ce oră se difuzează Iisus din Nazareth în 2026

Dacă te întrebi unde și la ce oră poți urmări „Iisus din Nazareth”, filmul este disponibil anul acesta pe Pro TV și pe platforma de streaming VOYO, astfel încât să-l poți vedea fie la televizor, fie online, în confortul casei tale.

Unde se difuzează Iisus din Nazareth

„Iisus din Nazareth”, celebra capodoperă regizată de Franco Zeffirelli, revine pe micile ecrane în perioada sărbătorilor pascale, fiind difuzată pe PRO TV. Seria de filme este disponibilă și online pe VOYO. Considerată una dintre cele mai apreciate producții religioase din toate timpurile, miniseria prezintă viața lui Iisus într-un mod emoționant și autentic, devenind o tradiție de neratat în fiecare an de Paște.

Miniseria lui Zeffirelli reconstituie cu sensibilitate și fidelitate evenimentele esențiale din viața lui Iisus, iar pentru mulți telespectatori reprezintă o parte importantă a atmosferei spirituale a sărbătorii. Interpretarea memorabilă a lui Robert Powell, alături de actori precum Olivia Hussey, Laurence Olivier și Anthony Quinn, conferă profunzime și emoție fiecărui episod, consolidând statutul filmului drept o capodoperă cinematografică.

La ce oră se difuzează Iisus din Nazareth pe PRO TV

În 2026, PRO TV continuă această tradiție și aduce din nou pe ecrane miniseria „Iisus din Nazareth” (1977). Programul complet al difuzărilor este următorul:

Marți, 7 aprilie 2026

00:00 – Iisus din Nazareth, partea I

Miercuri, 8 aprilie 2026

00:00 – Iisus din Nazareth, partea a II-a

Sâmbătă, noaptea de Înviere

22:30 – Iisus din Nazareth, partea a III-a

00:15 – Iisus din Nazareth, partea a IV-a

Astfel, fie că alegi să urmărești miniseria la televizor sau pe VOYO, vei putea să retrăiești întreaga poveste a lui Iisus în perioada Paștelui, alături de familie și prieteni, păstrând tradiția și spiritul acestei sărbători speciale.