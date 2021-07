Festivalul de Film de la Cannes începe marți. În competiție sunt trei pelicule românești

Marți începe Festivalul de Film de la Cannes. Preţ de aproape două săptămâni, Riviera Franceză va fi sub asediul actorilor şi cinefililor.

Bucuroşi de oaspeţi sunt mai ales proprietarii de magazine şi localuri din zonă, pentru că turiştii le vor călca din nou pragul în număr mare.

La ediţia din acest an a festivalului de la Cannes, accesul în săli nu va fi limitat şi nu vor exista scaune libere între spectatori. Participanţii trebuie totuşi să poarte mască de protecție, să fie vaccinaţi anti-COVID sau să se testeze pentru SARS-COV2 la fiecare 48 de ore. Întoarcerea cinefililor şi actorilor pe Riviera Franceză este salutată de cei care au afaceri în zonă.

David Flamme, Manager of Zoa: „A fost dificil pentru noi pentru că evenimentele din Cannes ne aduc mare parte din clienţi. Anul trecut nu am avut turişti străini, nu am avut festival. A fost complicat."

În 2020, evenimentul a fost inițial amânat, apoi anulat. În primele luni ale pandemiei, Palatul Festivalului - locul unde se desfăşoară multe dintre festivităţi - a fost transformat în spital COVID. Iar la începutul acestui an, acolo a fost amenajat un centru de vaccinare.

Enzo Comme, Manager of New: „E bine că am deschis şi sper că în septembrie şi octombrie nu vom avea un nou val de COVID. Vrem doar să muncim, să ştiţi. Nu avem nevoie de ajutor de la stat, de bani, vrem doar să rămânem deschişi, să lucrăm şi mai târziu, dacă e posibil, vrem să dăm jos măştile."

De 36 de ani, cafeneaua aflată vizavi de Palat este un local căutat de cei care iau parte la festival.

Stephane Buezart, Caffe Roma General Manager: „E bine că începe festivalul, chiar dacă mai târziu, e mai bine decât deloc. În iulie, august avem deja mai mulţi turişti în vizită, dar tot e bine că avem şi festivalul, pentru că putem să repornim afacerile."

De aceeaşi părere este şi directorul unui hotel preferat de vedetele care păşesc pe covorul roşu.

Charles Richez, Directeur General Le Majestic, Area General Manager Le Gray d'Albion: „Am pierdut toate convenţiile internaţionale, congresele, evenimentele de amploare cum ar fi festivalul. Aşa că am pierdut milioane de euro. Cel mai mult am pierdut pentru că nu au mai venit turişti străini. Dar suntem din nou fericiţi, acum că avem festivalul de film."

În competiţie sunt şi trei pelicule româneşti - lungmetrajul "Întregalde", realizat de Radu Muntean, scurtmetrajul "When Night meets Dawn", regizat de Andreea Cristina Borțun și scurtmetrajul "Prin oraș circulă scurte povești de dragoste", al tinerei regizoare Carina Gabriela Dașoveanu.