Emma Watson împlinește 35 de ani. Cum a evoluat cariera actriței, de la "Harry Potter" la "Frumoasa și bestia"

Actriţa Emma Charlotte Duerre Watson, faimoasă pentru roluri precum Hermione Granger din seria ''Harry Potter'' şi Belle din "Beauty and the Beast", s-a născut la 15 aprilie 1990, la Paris, potrivit imdb.com.

La vârsta de doar 6 ani, Emma a decis că vrea să devină actriţă. S-a mutat, împreună cu fratele şi mama sa, la Oxfordshire, Anglia, unde a urmat cursurile instituţiei private de învăţământ Dragon School. În paralel, s-a înscris la Şcoala de Arte "Stagecoach", unde a învăţat să cânte, să danseze şi să joace pe scenă.

Selecția pentru Harry Potter

În 1999 a început selecţia pentru distribuţia peliculei "Harry Potter şi piatra filosofală", adaptare a romanului omonim al britanicei J.K. Rowling. Emma a fost recomandată de profesorii săi de actorie.

După opt audiţii solicitante, producătorul David Heyman a anunţat numele celor trei mici actori care urmau să deţină rolurile principale: Emma Watson, în vârstă de doar nouă ani, în rolul Hermione Granger, Daniel Radcliffe în rolul Harry Potter şi Rupert Grint în rolul Ron Weasley. Filmul a fost lansat în 2001, an în care a doborât recorduri de audienţă şi de încasări. Emma Watson a fost nominalizată la cinci premii dedicate industriei cinematografice, câştigând categoria Cea mai bună tânără actriţă în rol principal la Premiile Young Artist.

În următorii zece ani, a interpretat rolul Hermionei Granger în peliculele: "Harry Potter şi Camera Secretelor" (2002), "Harry Potter şi prizonierul din Azkaban" (2004), "Harry Potter şi Pocalul de Foc" (2005), "Harry Potter şi Ordinul Phoenix" (2007), "Harry Potter şi Prinţul Semipur" (2009), "Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I" (2010), "Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea a II-a" (2011).

Graţie prestaţiilor sale din seria Harry Potter, a fost nominalizată la premii prestigioase precum Critics' Choice, Nickelodeon Kids' Choice şi Jameson Empire. În februarie 2011, franciza Harry Potter a câştigat Premiul BAFTA pentru contribuţia remarcabilă britanică adusă cinematografiei, arată bafta.org.

În anul 2011, Emma Watson a jucat în pelicula "O săptămână cu Marilyn", regizată de Simon Curtis, alături de actori consacraţi precum Michelle Williams şi Kenneth Branagh.

Un an mai târziu, a putut fi urmărită în drama psihologică "Jurnalul unui adolescent timid" ("The Perks of Being a Wallflower"), în regia lui Stephen Chbosky, unde le-a dat replica actorilor Logan Lerman şi Ezra Miller. Pelicula avea să cucerească Premiul People's Choice pentru Cea mai bună dramă, iar Emma Watson a primit aceeaşi distincţie pentru Cea mai bună actriţă într-o dramă.

Roluri provocatoare și colaborări de prestigiu

În vara lui 2013, actriţa a jucat în comedia neagră inspirată din fapte reale "The Bling Ring" ("Hoţii de celebritate"), regizată de Sofia Coppola. A urmat o scurtă apariţie în comedia apocaliptică "This Is the End" ("Acesta este sfârşitul"), în regia lui Seth Rogen.

Emma Watson a făcut parte, alături de Russell Crowe, Jennifer Connelly şi Ray Winstone, din distribuţia peliculei "Noe" (2014), regizată de Darren Aronofsky. Emma a jucat rolul Ilei, o tânără aflată într-o relaţie apropiată de Sem, fiul lui Noe. În anul care a urmat, s-a aflat, alături de Ethan Hawke, pe posterul filmului "Regression", un thriller regizat de Alejandro Amenabar.

A devenit, în 2014, Ambasadoare a bunăvoinţei pentru Organizaţia Naţiunilor Unite, militând pentru emanciparea tinerelor femei din lumea întreagă, arată un.org. Totodată, a ocupat şi funcţia de purtător de cuvânt al campaniei HeForShe, iniţiată de ONU cu scopul de a promova egalitatea dintre sexe. În acelaşi an, a fost desemnată Cea mai bună artistă britanică la Premiile Britannia.

În 2017, a interpretat rolul principal feminin, Belle, în fantezia romantică "Frumoasa şi bestia", regizată de Bill Condon şi produsă de Walt Disney Pictures. Filmul a înregistrat un succes remarcabil, devenind al doilea cu cele mai mari încasări din 2017. Pentru modul în care a dat viaţă personajului Belle, Emma Watson a primit Premiul MTV Movie la categoria Cea mai bună prestaţie într-un film.

A fost Meg March în "Fiicele doctorului March" ("Little Women", 2019), drama romantică regizată de Greta Gerwig, adaptare a romanului omonim scris de americana Louisa May Alcott.

În mai 2014, a absolvit cursurile Universităţii Brown, unde s-a specializat în literatură engleză.

În ediţia din 2015 a revistei "Time", Emma Watson a fost inclusă în topul 100 al celor mai influenţi oameni, potrivit time.com.

