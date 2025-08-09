Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou”. VIDEO

Stiri Mondene
09-08-2025 | 10:07
Eminem
Getty Images

Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema.  

autor
Claudia Alionescu

Intitulat „Stans”, filmul reconstituie diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârşitul anilor 1980, folosind imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate şi interviuri exclusive.

Printre diferitele subiecte abordate se numără consumul de droguri, de care artistul din Missouri a fost dependent până în 2007.

Această dependenţă a început la sfârşitul anilor 1990, când a luat cantităţi excesive de Vicodin, Valium şi Xanax, utilizate iniţial pentru a calma durerea sau anxietatea excesivă.

Aceasta a continuat până la sfârşitul anilor 2010, când rapperul a decis să renunţe la droguri.

Citește și
barack obama miting kamala
Momentul în care Barack Obama cântă pe versurile lui Eminem și îndeamnă oamenii să o voteze pe Kamala Harris | VIDEO

A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou”, spune el în documentarul său, la aproximativ 17 ani după acea perioadă sumbră.

Bunicul în vârstă de 52 de ani îşi aminteşte de unul dintre cele mai dificile momente din acea perioadă: ziua în care a ratat ziua de naştere a fiicei sale, Hailie Jade.

Am plâns pentru că m-am gândit: «Doamne, am ratat asta»”, mărturiseşte artistul american. „Îmi tot spuneam: «Vrei să ratezi asta din nou? Vrei să ratezi totul? Dacă nu o poţi face pentru tine, dobitocule, măcar fă-o pentru ei».”

Această amintire dureroasă l-a determinat să caute tratament. Apoi a promis că „nu va mai face asta niciodată”.

În 2022, rapperul s-a exprimat pe această temă şi în revista XXL.

El a afirmat că a apelat la o duzină de dealeri în acelaşi timp pentru a obţine droguri.

Dependenţa sa a atins apogeul în 2006, când a aflat de moartea prietenului său Proof.

Eram singur acasă, stăteam în pat, nu mă puteam mişca, mă uitam în tavan”, a explicat el în urmă cu doi ani.

Luam şi mai multe pastile. Nu am putut merge timp de două zile, iar consumul meu a crescut vertiginos. Nu voiam să mai simt nimic.”

Prin intermediul documentarului său, Eminem este încântat că şi-a depăşit dependenţa: „A avut un efect. Mi-a luminat viaţa. Mi-am dat seama că nu-mi mai era ruşine de abstinenţă. Am început să o văd ca pe o superputere şi am fost mândru că am reuşit să mă opresc.”

Amfiteatrul antic de la Sarmizegetusa, redeschis după 12 ani de lucrări. Cât costă un bilet

Sursa: News.ro

Etichete: droguri, eminem, film documentar,

Dată publicare: 09-08-2025 10:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Eminem a devenit bunic. Numele ales de fiica sa pentru băieţel, un omagiu emoţionant adus rapperului. FOTO
Stiri Mondene
Eminem a devenit bunic. Numele ales de fiica sa pentru băieţel, un omagiu emoţionant adus rapperului. FOTO

Hailie Jade Scott, fiica rapperului Eminem, a anunţat pe Instagram că a născut un băieţel. Botezat Elliot, bebeluşul s-a născut în data de 14 martie.  

Momentul în care Barack Obama cântă pe versurile lui Eminem și îndeamnă oamenii să o voteze pe Kamala Harris | VIDEO
Stiri externe
Momentul în care Barack Obama cântă pe versurile lui Eminem și îndeamnă oamenii să o voteze pe Kamala Harris | VIDEO

Fostul preşedinte american Barack Obama a cântat rap pe versurile piesei lui Eminem din 2002 „Lose Yourself" după ce a fost prezentat de rapperul american pe scena unui miting din Detroit, relatează miercuri DPA/PA Media.

 

Eminem va fi în curând bunic. Cum i-a dat fiica sa Hailie Jade vestea că este însărcinată
Stiri Mondene
Eminem va fi în curând bunic. Cum i-a dat fiica sa Hailie Jade vestea că este însărcinată

Eminem a anunțat joi, că fiica sa Hailie Jade, în vârstă de 28 de ani, este însărcinată. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui nou videoclip pentru piesa sa „Temporary”, cu Skylar Grey.

Actorul Nashawn Breedlove a murit la vârsta de 46 de ani
Stiri Mondene
Actorul Nashawn Breedlove a murit la vârsta de 46 de ani

Acctorul și rapperul Nashawn Breedlove, care a jucat în filmul „8 Mile”, bazat pe povestea de viață lui Eminem, a murit la vârsta de 46 de ani.

Drama familiei lui Eminem. De la abandon la o soră secretă pe care nu a vrut să o vadă
Stiri Mondene
Drama familiei lui Eminem. De la abandon la o soră secretă pe care nu a vrut să o vadă

Eminem a spus că fiica sa, Hailie, a fost cea mai mare inspirație pentru el atunci când nu avea bani și când își începea cariera de rapper în Detroit.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12