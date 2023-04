Drama familiei lui Eminem. De la abandon la o soră secretă pe care nu a vrut să o vadă

Însă, în timp ce Eminem, Marshall Bruce Mathers III pe numele său real, o avea mereu pe fiica sa în minte, nu același lucru se poate spune și despre tatăl său care l-a abandonat la scurt timp după ce s-a născut.

Artistul a fost contactat direct de către tatăl său, Marshall Bruce Mathers Jr, în 2001, în apogeul carierei sale. Eminem a refuzat atunci să comunice cu el, scrie dailymail.co.uk.

Mathers Jr., care a murit la 67 de ani, în iunie 2019, nu este singura rudă a rapperului pe care acesta a respins-o. Eminem a refuzat să ia legătura cu Sarah Mathers, sora sa vitregă din partea tatălui, deși aceasta a încercat să se apropie de el.

Sarah, care trăiește în California, ar fi încercat să vorbească cu Eminem la unul dintre concertele sale, dar a fost respinsă. Ea a aflat că este sora rapperului de abia în 2005.

Ea se afla la un grătar alături de familie atunci când tatăl ei l-a remarcat pe Eminem la televizor și nu a putut să nu observe asemănarea dintre artist și fratele vitreg din partea tatălui, Michael.

„Am știut toată viața că am încă un frate, dar Eminem? Am crezut că e o glumă. Am chicotit la acest gând, apoi m-am întors la restul familiei. Dar când tatăl meu a văzut asemănarea dintre cei doi bărbați (Eminem și fratele vitreg Michael), nu a ignorat-o. A sunat-o pe stră-mătușa Edna care a ajutat la îngrijirea primului copil până să se despartă de fosta soție, iar ea i-a spus că el este Marshall Mathers. Eminem era fratele meu”, a povestit Sarah.

Când cei doi au încercat să ia legătura cu Eminem, artistul a refuzat să se întâlnească cu ei, după cum a povestit mama lui, Debbie.

Tatăl lor a suferit un infarct în timp ce se afla la casa sa din Indiana. A murit la 67 de ani, în iunie 2019.

Eminem a cântat de mai multe ori despre cum a fost abandonat de tată și despre cum niciodată nu l-a întâlnit în persoană.

Părinții lui Eminem s-au căsătorit pe când Debbie avea 15 ani, iar Mathers Jr. 22 de ani. Doi ani mai târziu a venit pe lume Eminem, iar la scurt timp după a apărut divorțul.

În timp ce Debbie și Eminem făceau naveta între Missouri și Michigan, Bruce s-a mutat în California unde și-a refăcut viața.

În 2001, Bruce a povestit că a încercat să ia legătura cu fiul său și a dat vina pe Debbie pentru faptul că a fost refuzat de rapper.

„Vreau cu disperare să mă întâlnesc cu fiul meu și să-i spun că îl iubesc. Nu mă interesează banii lui. Vreau doar să vorbesc cu el. Vreau să știe că sunt aici pentru el dacă mă va vrea înapoi în viața lui”, a spus Bruce.

Pe când Eminem a spus despre tatăl lui: „Nu știu nimic despre el și nici nu-mi pasă”.

Artistul a mai povestit că în copilărie îi scria scrisori tatălui său, dar le primea înapoi.

Eminem și mama sa, Debbie, au avut o relație tensionată de-a lungul timpului, fiind așa de peste 20 de ani, de când artistul a devenit popular.

Într-una dintre piesele sale, artistul spune că mama sa s-a drogat mai mult decât a făcut-o el. Ca replică, Debbie l-a dat în judecată pentru defăimare. Femeia a primit despăgubiri de 25.000 de dolari, din care mare parte au mers către avocat.

Sursa: Daily Mail Etichete: , Dată publicare: 15-04-2023 15:31