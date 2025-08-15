Emily Blunt, de nerecunoscut. Cum s-a transformat actrița pentru rolul din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
15-08-2025 | 18:28
Emily Blunt
Profimedia

Emily Blunt a părut aproape de nerecunoscut pe platourile de filmare pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, după ce și-a schimbat complet coafura.

autor
Ioana Andreescu

Actrița de 42 de ani și-a înlocuit părul roșu cu un blond platinat, cu rădăcini închise, și arată complet diferit față de apariția sa din filmul din 2006.

Emily a fost surprinsă pe platourile de filmare din New York joi, filmând într-un restaurant alături de Anne Hathaway, care revine în rolul Andreia „Andy” Sachs.

Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt
Emily Blunt Emily Blunt

Emily, care o interpretează pe Emily Charlton, a purtat un look la modă, constând într-un pulover negru cu dungi roșii, cu un desen în formă de măr și „N.Y.” brodat în centru, accesorizat cu un guler negru și o cravată argintie. Ea a asortat puloverul cu o fustă neagră, ciorapi negri transparenți, botine cu toc, ochelari de soare Dior și un ruj roșu îndrăzneț.

Citește și
Sicario - FB
Filmul "Sicario" a avut premiera la Londra. Benicio Del Toro si Emily Blunt se lupta cu cartelurile mexicane de droguri

Deși multe detalii despre film au rămas secrete, se pare că personajul lui Emily va avea parte de o transformare și în film.

Distribuția din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”

Emily și Anne nu sunt singurele care revin în rolurile lor, deoarece Meryl Streep, care o interpretează pe editorul revistei „Runway”, Miranda Priestly, și Stanley Tucci, directorul artistic al revistei, Nigel Kipling, se vor întoarce și ei.

Tracie Thoms va reveni în rolul celei mai bune prietene a lui Andy, Lily, iar Tibor Feldman va reveni în rolul președintelui Elias-Clark, Irv Ravitz.

Trump, înainte întâlnirii cu Putin: „Voi ști din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va una bună sau una proastă”

Sursa: hellomagazine.com

Etichete: film, aparitie, schimbare, Anne Hathaway, Emily Blunt,

Dată publicare: 15-08-2025 18:28

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Chris Hemsworth si Charlize Theron fac din nou echipa pe marile ecrane, in pelicula
Stiri Mondene
Chris Hemsworth si Charlize Theron fac din nou echipa pe marile ecrane, in pelicula "Razboinicul Vanator si Craiasa Zapezii"

Filmul este lansat la 4 ani de la primul lungmetraj din serie si include in distributie nume noi: Emily Blunt si Jessica Chastain.

Filmul
Stiri Mondene
Filmul "Sicario" a avut premiera la Londra. Benicio Del Toro si Emily Blunt se lupta cu cartelurile mexicane de droguri

Benicio Del Toro, Emily Blunt si Josh Brolin au infruntat vremea londoneza, dar s-au incalzit cu entuziasmul fanilor, la premiera filmului "Sicario".

Cannes 2015. Madalina Ghenea, seducatoare pe covorul rosu. Cu ce tinuta a impresionat publicul la festivalul de film
Stiri Mondene
Cannes 2015. Madalina Ghenea, seducatoare pe covorul rosu. Cu ce tinuta a impresionat publicul la festivalul de film

Primul film hollywoodian din competitia de la Cannes a avut premiera marti seara. In ''Sicario", Emily Blunt este o agenta FBI care incearca sa controleze traficul de droguri de la frontiera americano-mexicana.
 

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză
Stiri Economice
Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză

Înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecințe devastatoare” pentru țara noastră care are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante”, a transmis Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL).

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 August 2025

49:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12