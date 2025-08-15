Emily Blunt, de nerecunoscut. Cum s-a transformat actrița pentru rolul din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. GALERIE FOTO

Emily Blunt a părut aproape de nerecunoscut pe platourile de filmare pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, după ce și-a schimbat complet coafura.

Actrița de 42 de ani și-a înlocuit părul roșu cu un blond platinat, cu rădăcini închise, și arată complet diferit față de apariția sa din filmul din 2006.

Emily a fost surprinsă pe platourile de filmare din New York joi, filmând într-un restaurant alături de Anne Hathaway, care revine în rolul Andreia „Andy” Sachs.

Emily, care o interpretează pe Emily Charlton, a purtat un look la modă, constând într-un pulover negru cu dungi roșii, cu un desen în formă de măr și „N.Y.” brodat în centru, accesorizat cu un guler negru și o cravată argintie. Ea a asortat puloverul cu o fustă neagră, ciorapi negri transparenți, botine cu toc, ochelari de soare Dior și un ruj roșu îndrăzneț.

Deși multe detalii despre film au rămas secrete, se pare că personajul lui Emily va avea parte de o transformare și în film.

Distribuția din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”

Emily și Anne nu sunt singurele care revin în rolurile lor, deoarece Meryl Streep, care o interpretează pe editorul revistei „Runway”, Miranda Priestly, și Stanley Tucci, directorul artistic al revistei, Nigel Kipling, se vor întoarce și ei.

Tracie Thoms va reveni în rolul celei mai bune prietene a lui Andy, Lily, iar Tibor Feldman va reveni în rolul președintelui Elias-Clark, Irv Ravitz.

