Emily Blunt, apariție îndrăzneață la premiera filmului „The Smashing Machine”. Ce ținută a purtat actrița - Galerie Foto

09-09-2025 | 17:38
Emily Blunt, apariție îndrăzneață la premiera filmului „The Smashing Machine”
Emily Blunt a avut o apariție extrem de îndrăzneață la premiera filmului The Smashing Machine, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto 2025, luni.

Ioana Andreescu

Actrița, în vârstă de 42 de ani, și-a etalat abdomenul tonifiat într-un top negru seducător, cu inserții din dantelă transparentă și un decupaj în zona bustului, în timp ce își promova noul film la teatrul Princess of Wales din Toronto, Ontario, potrivit Daily Mail.

Nominalizata la Oscar a fost însoțită și de soțul ei, John Krasinski, în vârstă de 45 de ani, cei doi pozând împreună pe covorul roșu.

Vedeta din Sicario și-a completat ținuta cu o pereche de pantaloni negri, cu talie joasă. Ea și-a purtat părul brunet, de lungime medie, în bucle lejere, iar un machiaj delicat i-a evidențiat trăsăturile.

Emily și-a accesorizat ținuta atrăgătoare cu o pereche de cercei argintii. Între timp, John a afișat o ținută elegantă, într-un costum gri din trei piese, asortat cu o cravată neagră. The Smashing Machine, regizat de Benny Safdie și avându-l în rol principal pe Dwayne Johnson, este o dramă sportivă biografică despre Mark Kerr, un luptător de arte marțiale mixte și pionier al UFC.

Filmul urmărește luptele sale cu dependența de substanțe și problemele din viața personală, dar și parcursul său sportiv, într-o perioadă în care wrestlingul nu devenise încă un fenomen cultural major.

De asemenea, pelicula surprinde relația tumultuoasă cu soția sa, Dawn (interpretată de Blunt). Dwayne, în vârstă de 53 de ani, a participat și el la premieră, purtând un costum negru mulat, fără cămașă pe dedesubt, etalându-și silueta recent remodelată.

Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

09-09-2025 17:29

