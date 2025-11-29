Ei sunt cei 12 concurenți care merg în etapa LIVE-urilor la Vocea României. Emisiunea a fost lider absolut de audiență

Stiri Mondene
29-11-2025 | 11:07
Vocea concurenți live-uri
Pro Tv

Vineri seară, Vocea României a oferit telespectatorilor un adevărat spectacol al vocilor. În ultima ediție de knock-out-uri, fiecare secundă pe scenă a putut schimba destinul concurenților.

autor
Știrile PRO TV

Antrenorii au avut de luat decizii grele, iar duelurile vocale au dus competiția la un alt nivel.

Rând pe rând, vocile puternice ale serii au reușit să-și convingă antrenorii, iar 12 dintre cei mai buni concurenți și-au câștigat locul în etapa LIVE-urilor.

Din echipa Theo & Horia merg mai departe Bianca Mihai, Paul Ananie și Eva Nicolescu.

Echipa Irinei Rimes intră în LIVE-uri cu Adrian Cârciova, Raisa Radu și Andrei Duțu.

Citește și
vocea romaniei
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență

Tudor Chirilă continuă competiția alături de Briana Magdaș, Alessia Pop și Maria Crîșmariu.

Iar din echipa lui Smiley, publicul îi va vedea LIVE pe Andreea Dobre, Peter Donegan și Anita Petruescu.

Deși doar 12 concurenți au trecut mai departe, lupta nu s-a încheiat pentru ceilalți 24 care au părăsit competiția.

Pentru prima dată la Vocea României, ei au parte de o ultimă șansă oferită chiar de public: „Puteți intra pe vot.protv.ro pentru a vă ajuta favorita sau favoritul să viseze în continuare.Cei 24 de concurenți rămași în afara competiției așteaptă cu sufletul la gură voturile voastre. Atenție: puteți salva câte unul din fiecare echipă!”, a spus Pavel.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 00:18, în rândul publicului național cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Vocea României a înregistrat 6.9 puncte de rating și 26.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.1 puncte de rating și 11.7% share.

Peste un milion de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la ora 20:38, aproape 1,5 milioane de români se uitau la Vocea României.

Săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20:30, vom auzi, din nou, „Să fie... VOCE!” în primul LIVE din sezonul 13, iar publicul va avea ocazia să influențeze parcursul fiecărei voci rămase în competiție, prin vot.

Momentul în care un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a găsit o floare în junglă. O căuta de peste 10 ani

Sursa: Pro TV

Etichete: Vocea României, concurenti, audienta,

Dată publicare: 29-11-2025 11:07

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari”
Stiri Mondene
Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari”

Vineri, scena Vocea României a fost plină de emoție și duete spectaculoase. Etapa Confruntărilor s-a încheiat, iar concurenții care au trecut mai departe se pregătesc acum de o nouă provocare.

Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență
Film / TV
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență

A fost o ediție plină de energie și emoții, aseară, la Vocea României! Zece duete au adus pe scenă momente memorabile, iar antrenorii au fost nevoiți să ia decizii dificile.

Vocea României, lider absolut de audiență vineri seară. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit etapa Confruntărilor
Stiri Mondene
Vocea României, lider absolut de audiență vineri seară. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit etapa Confruntărilor

Vineri, scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol. 9 duete au performat pe scenă, iar 12 concurenți merg mai departe în competiția vocilor și sunt cu un pas mai aproape de trofeu și marele premiu.

Recomandări
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Stiri externe
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Noiembrie 2025

49:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28