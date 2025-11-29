Ei sunt cei 12 concurenți care merg în etapa LIVE-urilor la Vocea României. Emisiunea a fost lider absolut de audiență

Vineri seară, Vocea României a oferit telespectatorilor un adevărat spectacol al vocilor. În ultima ediție de knock-out-uri, fiecare secundă pe scenă a putut schimba destinul concurenților.

Antrenorii au avut de luat decizii grele, iar duelurile vocale au dus competiția la un alt nivel.

Rând pe rând, vocile puternice ale serii au reușit să-și convingă antrenorii, iar 12 dintre cei mai buni concurenți și-au câștigat locul în etapa LIVE-urilor.

Din echipa Theo & Horia merg mai departe Bianca Mihai, Paul Ananie și Eva Nicolescu.

Echipa Irinei Rimes intră în LIVE-uri cu Adrian Cârciova, Raisa Radu și Andrei Duțu.

Tudor Chirilă continuă competiția alături de Briana Magdaș, Alessia Pop și Maria Crîșmariu.

Iar din echipa lui Smiley, publicul îi va vedea LIVE pe Andreea Dobre, Peter Donegan și Anita Petruescu.

Deși doar 12 concurenți au trecut mai departe, lupta nu s-a încheiat pentru ceilalți 24 care au părăsit competiția.

Pentru prima dată la Vocea României, ei au parte de o ultimă șansă oferită chiar de public: „Puteți intra pe vot.protv.ro pentru a vă ajuta favorita sau favoritul să viseze în continuare.Cei 24 de concurenți rămași în afara competiției așteaptă cu sufletul la gură voturile voastre. Atenție: puteți salva câte unul din fiecare echipă!”, a spus Pavel.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 00:18, în rândul publicului național cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Vocea României a înregistrat 6.9 puncte de rating și 26.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.1 puncte de rating și 11.7% share.

Peste un milion de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la ora 20:38, aproape 1,5 milioane de români se uitau la Vocea României.

Săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20:30, vom auzi, din nou, „Să fie... VOCE!” în primul LIVE din sezonul 13, iar publicul va avea ocazia să influențeze parcursul fiecărei voci rămase în competiție, prin vot.

