După ce a ”îmbrăcat” un nud în filmul ”Oppenheimer”, China a transformat un cuplu gay într-unul heterosexual

Un film australian care a fost modificat digital pentru a transforma un cuplu de același sex într-unul heterosexual a stârnit reacții negative din partea spectatorilor din China.

”Împreună”, un film de groază cu Dave Franco și Alison Brie în rolurile principale, a fost proiectat în anumite cinematografe chineze în avanpremieră pe 12 septembrie. Spectatorii au realizat ulterior că unele scene fuseseră modificate după ce capturile de ecran care arătau scenele originale au devenit virale online, scrie BBC.

Nu e nici pe departe când China cenzurează filme. În capodopera cinematografică ”Oppenheimer”, angajații Partidului Comunist chinez au ”îmbrăcat” unul dintre personajele care apărea nud în film.

De data aceasta, filmul ”Împreună” urma să fie lansat public pe 19 septembrie - dar până joi nu a fost încă difuzat în cinematografe.

Distribuitorul global al filmului, Neon, a condamnat ulterior editarea, spunând că nu aprobă această editare neautorizată și cere să înceteze distribuirea ei.

Filmul de groază corporală supranatural, scris și regizat de australianul Michael Shanks, urmărește un cuplu care se mută la țară și se confruntă cu o forță misterioasă care le afectează corpurile, viețile și relația.

Au schimbat tot sensul filmului pentru a înlătura orice aspect gay

Filmul, care a avut premiera la Festivalul de Film Sundance în ianuarie și a fost lansat în SUA și Australia în iulie, a primit recenzii în mare parte pozitive din partea criticilor, obținând un scor de 90% pe site-ul de recenzii de filme Rotten Tomatoes.

Însă, imediat ce proiecțiile în avans au început în China, luna aceasta, spectatorii au observat că unele scene de sex și nuditate au fost modificate după ce au circulat online capturi de ecran care arătau scene din versiunea originală.

Într-o scenă care îl înfățișa pe protagonistul masculin la duș, au observat că versiunea chineză adăugase abur pentru a ascunde corpul nud al protagonistului.

Cele mai multe reclamații, însă, au fost legate de o imagine cu un cuplu gay care fusese modificată digital, fața unui bărbat fiind înlocuită cu cea a unei femei. Mai multe referințe la relația între persoane de același sex din film au fost, de asemenea, eliminate.

Nu este neobișnuit ca în China - unde căsătoria între persoane de același sex nu este recunoscută, iar subiectele LGBT rămân în mare parte tabu - să se cenzureze conținutul LGBT. Dar de data aceasta, utilizarea a ceea ce păreau a fi modificări generate de Inteligența Artificială a atins un punct sensibil.

Au cenzurat scene din capodopera ”Oppenheimer”

„Nu mai este vorba doar de tăieri - este o chestiune de distorsiune și denaturare”, se arată într-o postare pe populara platformă chineză de critici de film Douban, unde filmul are un rating de 6,9 ​​din 10.

„Nu numai că au modificat intriga, dar au arătat și lipsă de respect față de orientarea sexuală a actorului. Este dezgustător”, se arată într-un alt articol.

Miercuri, distribuitorul global al filmului, Neon, s-a pronunțat împotriva editărilor, criticând distribuitorul chinez al filmului, Hishow, care încă nu a comentat pe această temă.

„Neon nu aprobă editarea neautorizată a filmului de către Hishow și a cerut ca aceștia să înceteze distribuirea acestei versiuni modificate”, a declarat compania într-un comunicat trimis BBC.

Nu este prima dată când China folosește Inteligența Artificială pentru a modifica conținutul sexual. În filmul premiat cu Oscar, ”Oppenheimer”, o scenă nud cu Florence Pugh a fost editată cu o rochie neagră generată de Inteligența Artificială pe corpul femeii, pentru cinematografele chineze.

Se pare că în China se iau măsuri drastice și împotriva conținutului cu persoane de același sex. Din februarie, cel puțin 30 de scriitori de ficțiuni erotice gay, aproape toți femei de 20 de ani, au fost arestați în toată țara.

