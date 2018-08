Un critic la adresa regimului comunist din China a fost arestat în timp ce acorda un interviu în direct

Universitarul aflat la pensie Sun Wenguang, octogenar, acorda prin telefon un interviu postului de televiziune în mandarină al reţelei media Voice of America (VOA), finanţat de guvernul american, când forţele de securitate au luat cu asalt domiciliul său din Jinan, în estul Chinei.

"A venit poliţia pentru a mă reduce la tăcere!", a strigat bărbatul, numărând până la 8 membri ai forţelor de ordine, conform unei înregistrări audio difuzate miercuri.

Chiar înainte ca înregistrarea să se întrerupă, intelectualul poate fi auzit spunându-le poliţiştilor: "Sunteţi aici în ilegalitate! Am libertatea mea de expresie!".

