Diseară aflăm câștigătorul Vocea României sezonul 13. Patricia Kaas: „Sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României”

Diseară, de la ora 20:30, scena Vocea României se va transforma într-un carusel de emoții, în ultima etapă a sezonului 13: Marea Finală LIVE care va putea fi urmărită de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

După un parcurs intens, cu decizii importante, competiția se încheie prin votul exclusiv al telespectatorilor, care vor decide câștigătorul trofeului.

În finală, fiecare echipă este reprezentată de câte un concurent. Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă, Anita Petruescu, din echipa Smiley, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes, și Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu sunt finalistele care vor face show în marea finală, iar câștigătoarea sezonului 13 Vocea României va pleca acasă cu marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Unul dintre momentele speciale ale serii va fi prezența artistei internaționale Patricia Kaas: „Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români.”

Pe parcursul serii, alături de cele patru concurente, vor urca pe scenă și antrenorii, și invitați speciali care au pregătit momente spectaculoase pentru cei de acasă! Pavel Bartoș și Adela Popescu vor da START VOT, iar din acel moment, decizia va fi doar a celor de acasă care își vor putea vota concurenta favorită la: 1456 sau online, pe vot.protv.ro.

Nu ratați Marea Finală Vocea României diseară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

