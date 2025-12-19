Diseară aflăm câștigătorul Vocea României sezonul 13. Patricia Kaas: „Sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României”

Stiri Mondene
19-12-2025 | 11:35
finala vocea
protv.ro

Diseară, de la ora 20:30, scena Vocea României se va transforma într-un carusel de emoții, în ultima etapă a sezonului 13: Marea Finală LIVE care va putea fi urmărită de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

autor
Știrile PRO TV

După un parcurs intens, cu decizii importante, competiția se încheie prin votul exclusiv al telespectatorilor, care vor decide câștigătorul trofeului.

În finală, fiecare echipă este reprezentată de câte un concurent. Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă, Anita Petruescu, din echipa Smiley, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes, și Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu sunt finalistele care vor face show în marea finală, iar câștigătoarea sezonului 13 Vocea României va pleca acasă cu marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Unul dintre momentele speciale ale serii va fi prezența artistei internaționale Patricia Kaas: „Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români.”

Pe parcursul serii, alături de cele patru concurente, vor urca pe scenă și antrenorii, și invitați speciali care au pregătit momente spectaculoase pentru cei de acasă! Pavel Bartoș și Adela Popescu vor da START VOT, iar din acel moment, decizia va fi doar a celor de acasă care își vor putea vota concurenta favorită la: 1456 sau online, pe vot.protv.ro.

Citește și
Vocea Românie
Primul LIVE din sezonul 13 Vocea României a avut momente spectaculoase, iar emisiunea a fost lider absolut de audiență

Nu ratați Marea Finală Vocea României diseară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, voyo, Vocea României,

Dată publicare: 19-12-2025 11:35

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
SEMIFINALA LIVE Vocea României aduce momente spectaculoase și o surpriză. Artistul JP Cooper va urca pe scenă
Stiri Mondene
SEMIFINALA LIVE Vocea României aduce momente spectaculoase și o surpriză. Artistul JP Cooper va urca pe scenă

În această seară, de la 20:30, Vocea României ajunge într-unul dintre cele mai importante momente ale sezonului 13 cu noroc.

Primul LIVE din sezonul 13 Vocea României a avut momente spectaculoase, iar emisiunea a fost lider absolut de audiență
Stiri Mondene
Primul LIVE din sezonul 13 Vocea României a avut momente spectaculoase, iar emisiunea a fost lider absolut de audiență

Vineri, cei de acasă au trăit unul dintre cele mai intense momente ale acestui sezon Vocea României! Primul LIVE din sezonul 13 cu noroc a adus prestații memorabile, iar publicul a avut puterea de decizie.

Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari”
Stiri Mondene
Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari”

Vineri, scena Vocea României a fost plină de emoție și duete spectaculoase. Etapa Confruntărilor s-a încheiat, iar concurenții care au trecut mai departe se pregătesc acum de o nouă provocare.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat
Stiri externe
Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP.

Top citite
1 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
2 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Decembrie 2025

03:40:16

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28