Medicii avertizează că electrocuțiile produse de liniile de înaltă tensiune provoacă unele dintre cele mai grave arsuri posibile, iar recuperarea poate dura luni sau chiar ani.

Invitată în emisiunea „Doctor de Bine”, dr. Raluca Alexandru, medic primar chirurgie plastică la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din București, a explicat cât de periculoase sunt aceste accidente și ce impact au asupra vieții copiilor și familiilor lor.

Dr. Raluca Alexandru: „Este una dintre cele mai grave arsuri care se pot produce din cauza voltajului foarte mare aflat deasupra liniilor de tren. Tinerii, din teribilism sau din dorința de a face un selfie mai deosebit, se urcă pe vagoanele de tren și se apropie foarte mult de liniile de înaltă tensiune. Aceste fire nu trebuie neapărat atinse. În momentul în care te apropii suficient de mult, se produce un arc electric. Pentru că stau pe un vagon metalic, iar corpul uman conduce foarte bine electricitatea, se produce practic o descărcare electrică. Pur și simplu iau foc și sunt aruncați de pe vagon. Este o arsură complexă. Vorbim atât despre electrocuție, cât și despre arsură prin flacără. Arcul electric poate aprinde hainele pacientului, iar curentul electric produce arsuri foarte profunde. Una este ce vedem la suprafață și alta este în interior. Curentul electric arde din interior spre exterior. Uneori ajungem până la os, pentru că temperatura este extrem de mare”.

În acest moment aveți pacienți internați din această cauză?

Dr. Raluca Alexandru: „Da. Avem acum un pacient cu 65% din suprafața corporală arsă. A vrut să își facă un selfie și acum este în proces de grefare. Tratamentul este extrem de complex. Are în jur de 11 ani. De obicei, cazurile apar la copii și adolescenți între 11 și 18 ani.”

Ce presupune tratamentul?

Dr. Raluca Alexandru: „Un astfel de pacient stă, în medie, aproximativ trei luni în faza acută, dacă supraviețuiește. Vorbim despre intervenții chirurgicale repetate, perfuzii continue și grefe de piele. Singura piele care se prinde definitiv este pielea pacientului. Luăm piele din zone sănătoase și o folosim pentru a acoperi suprafețele arse. Medicul explică faptul că recuperarea începe încă din primele zile de internare și implică atât kinetoterapie, cât și sprijin psihologic. Mulți copii rămân cu sechele, cu limitări de mișcare și cu probleme emoționale importante. Viața lor și a familiei se schimbă total”.

Este foarte ușor să evităm astfel de tragedii: nu te urca pe tren

Dr. Raluca Alexandru: „Sunt accidente care se pot întâmpla în viața de zi cu zi, dar urcatul pe vagoane este ceva ce poate fi evitat complet. Iar consecințele sunt devastatoare. Cred că TikTok și social media sunt cele mai importante canale pentru astfel de campanii. Tinerii trebuie să înțeleagă că nu este o poveste și că se poate întâmpla oricui”.