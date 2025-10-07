Designerul Elie Saab impresionează la Paris cu o colecție inspirată de moda anilor ’90 | GALERIE FOTO

07-10-2025 | 08:50
Elie Saab și-a pus din nou talentul în slujba femeilor care aleg să fie chic și elegante. Creatorul libanez - preferatul actrițelor de la Hollywood - și-a prezentat cea mai nouă colecție la Săptămâna Modei de la Paris.

Saab s-a inspirat din ținutele anilor '90, pentru a croi rochii diafane de seară, într-o combinație de mătase, piele și pânză. Paleta cromatică s-a limitat la nuanțe de nude, șofran și gri.

La capitolul ținute de zi, designerul a îmbrăcat modelele în fuste creion și taioare cu umerii supradimensionați. La Paris și-au prezentat cele mai noi creații și casele Chloe și Schiaparelli.

Sursa: Pro TV

