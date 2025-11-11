Demi Moore împlinește 63 de ani. O viață spectaculoasă între succes, schimbare și reinventare. GALERIE FOTO

11-11-2025
Demi Moore
Actriţa Demi Moore, pe numele său adevărat Demi Gene Guynes, s-a născut la 11 noiembrie 1962, în Roswell, New Mexico, SUA, și împlinește astăzi 63 de ani.

Ioana Andreescu

A abandonat şcoala la 16 ani pentru a urma o carieră de model. În 1981, debutează în cinematografie cu rolul Corri din pelicula ''Choices''. Un an mai târziu, îşi face debutul şi pe micul ecran, în serialul de televiziune ''General Hospital''. La scurt timp, este inclusă în distribuţia filmelor "Blame it on Rio" (1984) şi ''St. Elmo's Fire'' (1985).

''Ghost'' (1990), ''Indecent Proposal' (1993), ''Disclosure'' (1994), ''The Scarlet Letter'' (1995), ''Striptease'' (1996), ''G.I. Jane'' (1997), ''Charlie's Angeles: Full Throttle'' (2003), ''Half Light'' (2006), ''Flawless'' (2007), ''Mr. Brooks'' (2007), ''Happy Tears'' (2009), ''Bunraku'' (2010), ''Margin Call'' (2011), ''LOL'' (2012) sunt doar câteva dintre peliculele care au făcut-o celebră.

În 2017, a jucat în comedia neagră ''Rough Night'', în regia Luciei Aniello, filmând, totodată, pentru ''Love Sonia'', în regia lui Tabrez Noorani. În acelaşi timp, a apărut, sporadic, în serialul TV ''Empire''.

Demi Moore
Demi Moore, apariție plină de eleganță la New Yorker Festival. Ce ținuă a purtat. GALERIE FOTO

Cea mai bine plătiă actriță americană

În 1991, a fost nominalizată la Premiul Globul de Aur pentru cea mai buna actriţă pentru rolul din ''Ghost'' (1990) şi a doua oară pentru rolul din ''If These Walls Could Talk'' (1996). În această perioadă, a fost printre cele mai bine plătite actriţe americane, potrivit https://www.thefamouspeople.com. Doar pentru rolul din ''Striptease'' a primit un onorariul-record de peste 12 milioane de dolari.

A jucat alături de actori ca Patrick Swayze, Tom Cruise, Robert Redford sau Michael Douglas. Actriţa are în palmares 6 premii şi alte 19 nominalizări. A primit Premiul Lumea Teatrului (Theatre World Awards, 1986-87) pentru rolul din ''The Early Girl''; Premiul Saturn pentru Cea mai bună actriţă (1990) pentru rolul din ''Ghost''; Premiul de popularitate pentru Cea mai bună actriţă (People's Choice Award for Favorite Dramatic Motion Picture Actress, 1993) pentru rolul din ''A Few Good Man'';

Premiul MTV Movie pentru Cea mai reuşită scenă de sărut (MTV Movie Award for Best Kiss, 1993) alături de Woody Harrelson în ''Indecent Proposal''; Premiul ShoWest pentru Starul feminin al anului (1995) pentru rolul din ''Disclosure''; Premiul de popularitate pentru Cea mai bună actriţă (1996) pentru rolul din ''The Juror''.

A debutat ca regizor

La vârsta de 45 de ani, a debutat ca regizor cu scurtmetrajul ''Streak''. Din distribuţia filmului, fac parte fiica ei cea mare, Rumer Willis, alături de Brittany Snow, Madeline Zima şi Sarah Wright. În 2011, a fost lansat filmul ''Five'', o peliculă împărţită în cinci părţi, una fiind semnată de regizorul Demi Moore.

Demi Moore a fost căsătorită cu muzicianul de rock Freddy Moore (1980-1984). S-a recăsătorit cu actorul Bruce Willis în 1987, divorţând în 2000. În 2005, s-a căsătorit cu actorul Ashton Kutcher, starul serialului de comedie "Doi bărbaţi şi jumătate" difuzat de postul CBS, cu 15 ani mai tânăr. Nici acest al treilea mariaj nu a fost cu noroc, divorţul celor doi fiind pronunţat în noiembrie 2013.

În 2009, a lansat, alături de Ashton Kutcher, Fundaţia Demi şi Ashton, cu scopul de a combate exploatarea sexuală a minorilor.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Sursa: Agerpres

