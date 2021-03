De la vânzător în piața de pește la statutul de superstar DJ. Ce meserii au avut marii artiști ai lumii

În clasamentul întocmit de revista Forbes, la categoria Electronic Cash Kings, am descoperit artiștii care au bifat secținea headlineri la cele mai mari festivaluri de la noi, UNTOLD & Neversea.

În top s-au regăsit Martin Garrix cu 22 milioane $, Armin van Buuren cu câștiguri de 55 de milioane, numărul 1 mondial David Guetta cu 85 milioane ori Tiesto cu 170 milioane $.

Dar, nu a fost tot timpul așa.

Înainte de a fi superstaruri în industria muzicii electronice, unii dintre cei mai bine plătiți DJ ai lumii nu aveau bani necesari pentru a-și cumpăra un vinyl.

David Guetta care e NO.1 DJ în Top 100 DJ Mag este un astfel de exemplu. Într-un interviu pentru Billboard francezul a explicat formula succesului său: „talent – 20%, efort – 70 %, noroc – 10%”.

Muzica a devenit pasiune pe la 12 ani, la 17 lucra într-un club al comunității gay din Paris. A devenit curios de fenomenul house și a început să studieze ceea ce se întâmplă cu muzica electronică în Statele Unite. Câțiva ani mai târziu spunea că a ales să fie DJ într-o perioada în care nu era vorba nici de bani, nici de faimă în acest job.

“Nu aveam bani să-mi cumpăr un vinyl. Am ales să-mi asum acest risc, am fost dispus să fac sacrificii pentru că-mi doream să am un job care să-mi aducă bucurie. Am avut noroc, în cele din urmă muzica electronică a devenit un fenomen și acum generează bani.”

Primul job l-a avut în clubul Broad din Paris, cu primii bani câștigați și-a cumpărat un bilet spre Londra pentru a ajunge la un dance event în clubul Shoom cu Danny Rampling, acela fiind momentul în care a decis ce va face.

“That changed my life completely ”- David Guetta

În 2021 averea lui Guetta este estimată la 85 milioane $.

Înainte de a fi Hardwell, Robbert van de Corput a fost angajat la un o sală de jocuri laser, în orașul natal Brenda, Olanda. Pe lângă pasiunea pentru muzică a fost și cea pentru jocuri, motiv pentru care a fost extreme de entuzismat de primul său job. După ce sala se închidea, rămânea acolo pentru multe ore pentru a se juca cu prietenii săi, un detaliu pe care proprietarii nu l-au știut niciodată.

Pasiunea pentru muzică a venit devreme, pe la 12 ani, dar a descoperit faptul că nu e tocmai ieftin să fii DJ. A fost ajutat și de tatăl său, așa a apărut primul sintetizator, primele turntable-uri, primul microfon.

“Momentul în care mi-am ascultat prima producție în boxele de acasă, acela e un moment pe care n-o să-l uit niciodată”, a declarat Hardwell pentru DJ Mag.

Alias-ul Hardwell a fost idea tatălui său care i-a tradus numele de familie în latină: “Cor” înseamnă “heart”, iar “Put” se traduce “well”. Pentru a-l face mai interesant a făcut o schimbare, “heart” a devenit “hard”.

În 2021 averea lui Hardwell este de 24 milioane $.

Nick van de Wall nu înseamnă nimic, probabil. Acesta este numele real al lui Afrojack.

Primul job al olandezului a fost într-un centru de închirire DVD-uri, unde câștiga 20 de euro pe oră. A urmat un part-time în diverse baruri din Olanda. Primul eveniment de club l-a avut la 16 ani, în Las Palmas, un club mic din Rotterdam.

În 2007 se lansează cu alias-ul Afrojack, în 2021 ocupa locul 7 în Top 100 DJ Mag și are o avere estimată la 60 milioane $.

De două ori nominalizat la Grammy, locul 9 în Top 100 DJ Mag unul dintre cei mai nebuni DJ ai lumii a fost angajat, înainte de a fi toate acestea, în bucătăria unui restaurant unde curăța ceapă…

Steven Hiroyuki Aoki s-a angajat la 15 ani în cadrul restaurantului administrat de tatăl său, Benihana în Dallas, Texas. A fost entuziasmat de idée, crezând că se va ocupa de oamenii care intrau în restaurant, dar tatăl său i-a explicat că trebuie să înceapă de la 0.

6 lăzi, 460 de cepe în fiecare dimineață!!

A urmat spălatul vaselor, decorticarea creveților, a învățat să folosescă cuțitele… totul a durat 3 luni.

Steve Aoki a intrat în Guiness World Book of Records în 2014 fiind artistul cu cele mai multe apariții live – 161 în 41 de țări ale lumii; în 2019 a avut 250 de show-uri, iar în 2021 are în conturi peste 120 de milioane de dolari.

Poate că fostul job al lui Thomas Wesley Pentz poate părea plictisitor în comparație cu ceea ce face acum, turnee peste tot prin lume, festivaluri, piese cu succes în chart-urile de peste tot din lume.

Înainte de a fi Diplo a fost profesor la o școală din Philadelphia, unde elevi i-au fost copiii cu probleme comportamentale. După doi ani și-a dat demisia, motivând lipsa de respect a statului pentru profesori.

Averea celui care a pus bazele Major Lazer a ajuns la 36 milioane dolari… nu e rău deloc pentru un fost profesor!!

Încă o zi de muncă în cariera de model nu e chiar cel mai rău lucru din lume. Exact asta făceau Olivia și sora sa Miriam înainte de a face muzică. La vărsta de 16 ani gemenele aveau primul job în cadrul Chadwick Modeling Agency din Melbourne, Australia. Doi ani mai târziu au semnat un contract cu Sony/ATV Music Publishing iar restul e istorie.

În 2014, după rezidențele din Hakkasan (Las Vegas) și Ushuaia (Ibiza), revista Forbes le-a inclus în topul celor mai bine plătite femei din industria muzicii electronice, cu venituri de 9 milioane dolari.

7 ani mai tărziu, Liv și Mim aka NERVO au în conturi peste 35 milioane dolari… fiecare!

Este unul dintre cei mai bine plătiți DJ din lume, dar ce făcea înainte de a fi faimos Adam Richard Wiles?

Într-un interviu pentru USA Today a declarat că primul său job a fost ca vănzător într-o băcănie din orașul natal Dumfries, Scoția. Acolo a făcut primii bănuți. După, a fost mult mult mai rău, s-a angajat la o piață în care se vindea pește.

A fost aprope incredibil momentul în care a trecut de la a fi un Bedroom DJ la o prezență constantă în clasamentul Billboard.

În timpul liber încerca să producă muzică în casa părinților săi, iar în 2006 și-a încărcat primele producții pe contul de MySpace.

“Acceptable In The 80s” și “The Girls” au fost piesele care i-au asigurat un contract cu label-ul Columbia, fiind urmat de un super deal cu EMI Music și Sony BMG.

Cum să treci de la statutul de angajat într-o piață de pește la statutul de cel mai bine plătit DJ din lume doi ani la rând?

Răspunsul ar putea fi: “We Found Love”, “Feel So Close”, “Summer” (cea mai ascultată piesă pe platforma Spotify în 2014), “This Is What You Came For” ori “Feels” … sau poate parteneriatul cu Hakkasan Group care i-a adus cea mai bine plătită rezidență a unui DJ, în clubul Omnia (Las Vegas).

Averea lui Calvin Harris este de... 300 milioane $.