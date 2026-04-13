De la prog-metal instrumental la voci death-metal. Cum s-a reinventat trupa Doomsday Astronaut cu noul album ”Origins”

Formația Doomsday Astronaut (Sibiu) a lansat albumul (E.P.) ”Origins", un proiect care marchează o schimbare radicală de direcție - de la un prog-metal pur instrumental la un ”sound” uimitor, care acum include și voce, dar și pasaje de ”growl”.

Într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro, Waqas Ahmed, chitaristul și liderul trupei Doomsday Astronaut, a explicat de ce a decis să introducă vocea pe noul album „Origins" și de ce growl-ul era un răspuns corect la limitele creativității sale. „Origins" este mai mult decât un album nou - este unul dintre cele mai bune albume autohtone de rock/metal lansate în 2026, până în prezent - și o reinventare completă a trupei Doomsday Astronaut, care trece de la formula instrumentală cu care s-a lansat, la un teritoriu sonor mai îndrăzneț și mai personal. Doomsday Astronaut a apărut pe scena muzicală în 2022 și, încă de la înființare, a cucerit inimile fanilor de heavy-metal cu virtuozitatea remarcabilă a muzicienilor săi. Inițial o trupă exclusiv instrumentală, formația a evoluat, adăugând o voce muzicii lor în 2025, odată cu lansarea single-ului „Enemy", care a fost foarte bine primit atât de fani, cât și de site-urile și blogurile de specialitate.

Plecând de la acest punct, formația Doomsday Astronaut a lansat noul album, intitulat „Origins”. Cu o durată totală de aproape 32 de minute, împărțit în doar 5 piese, acest nou album (E.P.) păstrează sunetul complex al trupei, explorând în același timp noi orizonturi sonore prin noua voce, care îi aparține chiar liderului acestui proiect muzical, Waqas Ahmed. Cu muzicieni experimentați precum Sergiu Zeicu și Sebi Boke de la EvergreeD la voce ”growl”, Paul Cristian de la E-an-na la voce ”rap” și Andrei Ilie de la Byron la tobe, ”Origins” reprezintă următorul pas important în evoluția muzicală a trupei Doomsday Astronaut. „Am avut mare noroc să colaborez cu oameni incredibili la acest album. Fiecare a adus o contribuție de neprețuit muzicii prin aportul său. Toți au adus nuanțele de care muzica avea nevoie și le sunt foarte recunoscător pentru contribuțiile lor”, spune Waqas Ahmed (chitară și voce).

Trupa simțea că are nevoie de ceva nou „Muzica instrumentală este grozavă și continuăm să cântăm muzică instrumentală. Cu toate acestea, am simțit nevoia să introducem o voce pentru a crea un sunet proaspăt și nou. Nu voiam să sunăm repetitiv sau lipsit de inspirație. Prin urmare, vocea era necesară", a explicat Waqas Ahmed pentru ȘtirileProTV.ro. Decizia ca el însuși să cânte nu a venit imediat. Ahmed a căutat o voce potrivită, dar nu a găsit exact ceea ce-și imagina. Soluția a venit, în cele din urmă, din interior. „Aveam în minte un anumit tip de voce. Nu reușeam să găsesc exact ceea ce căutam și m-am gândit că nu strică să încerc eu însumi. Am fost foarte mulțumiți de rezultatul final și am decis că aceasta este calea de urmat", spun muzicianul.

Growl și death-metal: cum a devenit Doomsday Astronaut mai „heavy" Dacă introducerea vocii este prima mare schimbare, a doua este și mai surprinzătoare pentru cei care asociau trupa cu un sound mai accesibil: pe „Origins" apar pasaje de growl și influențe clare de death-metal. Waqas Ahmed subliniază faptul că această evoluție vine dintr-o nevoie autentică de exprimare, nu dintr-un calcul comercial. „Exact la asta mă refeream când am spus că simțeam anumite limite ale creativității mele. Sunt influențat de tot felul de genuri muzicale, iar prezența vocii mă ajută să mă exprim mai ușor", a explicat el. Pentru growl-uri, Ahmed a apelat la colaboratori din afara trupei. Rezultatul a fost posibil datorită a doi muzicieni de la o altă formație românească: „Din fericire pentru mine, am avut colaboratori minunați la acest album. Sergiu Zeicu și Sebi Boke de la EvergreeD au făcut o treabă excepțională cu growl-urile lor pe noul album", a adăugat Ahmed.

Ce este „Origins": o colecție de povești independente Dincolo de sunet și voce, o întrebare legitimă despre orice album cu o identitate atât de distinctă este dacă există un fir narativ care să lege piesele între ele. Răspunsul lui Waqas Ahmed este simplu: „Nu, acesta nu este un album conceptual. Fiecare piesă are propria poveste. Nu sunt legate între ele". „Origins" este, în esență, o colecție de piese care reflectă influențele și stările unui muzician care a ales să exploreze mai mult, fără a-și impune o temă unificatoare. Cum a fost realizat albumul: detalii tehnice Waqas Ahmed este autorul integral al noului album Doomsday Astronaut. El a scris versurile, a compus muzica și a realizat aranjamentele. Înregistrările s-au desfășurat în mai multe locații: părțile de chitară, clape și efecte au fost înregistrate de Ahmed acasă, vocea a fost înregistrată la Swirl Studio, iar toba a fost înregistrată de Andrei Ilie în propriul studio de acasă. Mixajul și masteringul au fost realizate de Andy Dragomir la Swirl Studio — un process care a contribuit decisiv la coeziunea sonoră a albumului.

Cea mai mare dificultate: găsirea unei voci potrivite Procesul de creație al albumului a fost, în cuvintele lui Waqas Ahmed, „extrem de eliberator și împlinitor", dar nu lipsit de obstacole. Fiecare piesă a reprezentat o provocare în sine. Totuși, o singură dificultate a depășit toate celelalte ca importanță. „Cea mai mare provocare a fost găsirea stilului vocal potrivit, care să se potrivească cu muzica pe care doream să o interpretez. Mai mult decât atât, îmi doream un stil vocal care să nu fie unul tipic pentru acest gen muzical. Prin urmare, găsirea propriului nostru sunet a reprezentat, în ansamblu, cea mai mare provocare", a mărturisit el. Această căutare a unui sunet propriu ... pare să fie miza centrală a întregului proiect „Origins", care poate fi ascultat pe principalele platforme de streaming muzical din România.

Ce ascultă Waqas Ahmed în timpul liber Muzica pe care Ahmed o ascultă în afara repetițiilor și concertelor cu Doomsday Astronaut reflectă un gust eclectic și, în același timp, coerent cu direcția pe care a ales-o pentru trupă. Printre albumele recent ascultate se numără cel mai nou disc Alter Bridge, dar și reveniri la ”clasice”: „Dead Heart in a Dead World" și „The Obsidian Conspiracy" de la Nevermore, „Blackwater Park" și „Watershed" de la Opeth, „Crystal Planet" de Joe Satriani, „Train of Thought" și „Awake" de la Dream Theater, dar și Testament și Cattle Decapitation. „Sunt cam peste tot", a rezumat Ahmed, sintetizând amplitudinea influențelor sale. Merchandise și CD-uri Doomsday Astronaut Trupa pune la dispoziția fanilor tricouri și CD-uri cu albumul „Origins", însă, deocamdată, acestea nu sunt disponibile în magazine sau platforme online. Singura modalitate de a le achiziționa este la concertele trupei. „Da. Avem produse promoționale și CD-uri noi. Deocamdată, acestea vor fi disponibile spre vânzare exclusiv la concertele noastre", a precizat Ahmed. Iar Doomsday Astronaut se află deja într-un turneu național de promovare a noului produs discografic, în perioada următoare urmând să susțină concerte la București (17 aprilie, The Pub) și Constanța (18 aprilie, Rock Halle).

Waqas Ahmed: autodidact, dar cu modele mari Deși cântă ca un profesionist, Waqas Ahmed nu a urmat nicio școală de muzică formală. Și-a construit tehnica imitând chitariștii pe care îi admira, printr-un proces de învățare autodidactă, bazat pe dedicare și pe ore îndelungate de practică. „Practic, sunt autodidact. Totuși, am avut modele extraordinare de la care să învăț. Am învățat multe despre tehnică doar încercând să-i imit pe chitariștii mei preferați. De asemenea, aveam mult timp liber și nu puteam să las chitara din mână. Încă cânt foarte mult. E activitatea mea preferată. Îmi place la nebunie să cânt la chitară și să învăț tot felul de lucruri", spune el. Cum supraviețuiește Doomsday Astronaut, o trupă de ”prog metal”, în România Una dintre realitățile neplăcute ale scenei metal din România este că foarte puține trupe reușesc să se susțină financiar exclusiv din muzică. Waqas Ahmed are, însă, o soluție pragmatică: predă chitara. În plus, spune el, Doomsday Astronaut ”nu a pierdut niciodată bani”. „Din fericire pentru noi, Doomsday Astronaut a fost întotdeauna o trupă autonomă. Nu am pierdut niciodată bani. Câștigăm suficienți bani din activitatea trupei încât să putem investi în ea. Suntem foarte norocoși și recunoscători în această privință", a declarat Ahmed. Doomsday Astronaut: Mesaj pentru publicul din România La finalul acestui scurt interviu, Waqas Ahmed a transmis un mesaj direct fanilor din România. „Vreau doar să le mulțumesc tuturor pentru reacțiile extraordinare la noile piese și sper să le cântăm live cât mai des posibil. Doomsday Astronaut a fost o aventură incredibilă în ultimii patru ani. Suntem încă la începutul carierei noastre și avem multe lucruri de oferit. Abia am început", spune muzicianul.

Formația Doomsday Astronaut poate fi urmărită online pe: Instagram

Instagram Facebook

Bandcamp

Youtube

Spotify

