Parton a fost căsătorită cu soțul ei, Carl Dean, din 1966 până la moartea acestuia, în 2025. Cei doi nu au avut niciodată copii, iar artista a explicat în repetate rânduri, în interviuri, că pur și simplu nu a fost menit să fie părinte pentru ea și Dean, relatează revista People.

Într-un episod din 2020 al emisiunii The Oprah Conversation, difuzată de Apple TV+, interpreta piesei „Jolene” i-a spus lui Oprah Winfrey că faptul că nu a devenit mamă i-a oferit o libertate care, în cele din urmă, i-a permis să-și dezvolte cariera.

„Pentru că nu am avut copii, iar soțul meu era destul de independent, am avut libertate. Cred că o mare parte din succesul meu se datorează faptului că am fost liberă să muncesc”, a spus ea.

Artista a recunoscut că a făcut „sacrificii” de-a lungul anilor, însă considera că există un motiv pentru care viața ei a decurs astfel.

„Nu am avut copii pentru că am crezut că Dumnezeu nu a vrut să am copii, astfel încât toți copiii să poată fi ai mei și să pot face lucruri precum Imagination Library. Dacă nu aș fi avut libertatea să muncesc, nu aș fi făcut toate lucrurile pe care le-am făcut și nu aș fi fost în poziția de a face toate lucrurile pe care le fac acum”, i-a spus ea lui Winfrey.

Anunțul morții lui Dolly Parton

Nepotul lui Parton, Bryan Seaver, a anunțat moartea artistei într-un videoclip publicat marți pe Instagram.

„Numele meu este Bryan Seaver, fiul lui Cassie Parton, și astăzi reprezint familia Parton și Owens pentru a anunța moartea mătușii mele, Dolly Rebecca Parton Dean, soră, «Sis» și «Granny» pentru o generație și «Gigi» pentru următoarea”, a spus Seaver.

El a continuat: „Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase cu Dolly, dar la fel ați făcut și voi. A fost mereu în casele voastre, la televizor, pe pick-up, pe CD-uri și în playlisturile de pe telefoane, devenind o parte a familiei voastre, fie că v-ați dorit asta, fie că nu.”

Familia și echipa căreia artista i-a încredințat moștenirea sa „vor munci neobosit pentru ca spiritul ei să rămână alături de noi pentru totdeauna”, a mai spus nepotul.

„Dolly a fost fermier, la fel ca tatăl ei. El cultiva pământul, ea cultiva cântece și fericire”, a spus Seaver.

În încheiere, acesta a transmis: „Odihnește-te în pace, mătușă Dolly – mătușă, Granny, Gigi. Dumnezeu să o binecuvânteze pe Dolly Parton și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți. Ea vă va iubi întotdeauna.”

A transformat lipsa copiilor într-o misiune pentru copii

Parton s-a implicat în numeroase proiecte filantropice, multe dintre ele dedicate copiilor. În 1988, a înființat The Dollywood Foundation, cu scopul de a-i încuraja pe copiii din regiunea sa natală să obțină rezultate bune la școală.

În 1995, fundația a lansat programul Imagination Library, prin care copiii primesc cărți prin poștă, indiferent de veniturile familiilor lor.

Într-unul dintre ultimele sale interviuri, acordat revistei PEOPLE în 2025, Parton a vorbit din nou despre sacrificiile făcute de-a lungul carierei și a spus că este recunoscătoare că nu a trebuit să se simtă vinovată pentru că își lăsa copiii acasă atunci când pleca la muncă sau în turneu.

„Toată viața mea am mers într-un ritm foarte rapid. Și mă gândesc: «Cum am reușit oare să am și eu o viață? Cum am reușit să fac toate astea?» Mi-am dat seama cu adevărat, când lucram la această carte, cât de multe am sacrificat în viața mea”, a spus artista, referindu-se la volumul Star of the Show: My Life on Stage.

„Nu am avut niciodată copii, așa că măcar nu am avut acel sentiment de vinovăție. Sunt recunoscătoare că am putut să-mi văd visurile devenind realitate”, a adăugat ea.

„Nu am ratat” experiența de a fi mamă

Parton, care a fost nașa cântăreței Miley Cyrus, a recunoscut că s-a gândit la maternitate la începutul căsniciei sale, însă ulterior nu a simțit că îi lipsește experiența de a crește copii.

„Când sunteți un cuplu tânăr, vă imaginați că veți avea copii, dar pentru mine pur și simplu nu a fost o dorință atât de puternică”, a declarat ea pentru revista Saga în 2023.

„Aveam cariera și muzica mea, călătoream. Dacă aș fi avut copii, probabil că aș fi rămas acasă cu ei și mi-aș fi făcut griji pentru ei până aș fi înnebunit”, a explicat artista.

Într-un interviu acordat The Guardian în 2014, Parton a recunoscut că uneori s-a întrebat cum ar fi fost viața ei dacă ar fi avut copii, însă ea și Dean erau „bucuroși” că lucrurile nu s-au întâmplat astfel, deoarece este posibil ca artista să nu fi ajuns la aceleași performanțe profesionale.

„Când ne-am căsătorit, eu și soțul meu ne-am gândit dacă am avea copii, cum ar arăta? Ar fi înalți, pentru că el este înalt? Sau ar fi mici și îndesați ca mine? Dacă am fi avut o fată, urma să o cheme Carla”, povestea ea.

„Am vorbit despre asta și am visat la asta, dar nu a fost să fie. Acum, că suntem mai în vârstă, suntem bucuroși. Cred că aș fi fost o mamă bună. Probabil că aș fi renunțat la orice altceva, pentru că m-aș fi simțit vinovată dacă i-aș fi lăsat pentru a merge la muncă sau în turneu. Totul s-ar fi schimbat. Probabil că nu aș fi devenit vedetă.”