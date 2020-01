Cum poate fi vizionată gratuit prima operă rock din România bazată pe opera lui Eminescu, ”Luceafărul”

Unul dintre cei mai apreciați artiști din muzica underground românească, Adrian Tăbăcaru, celebrează împlinirea a 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu prin lansarea operei rock ”Lucifer”.

Evenimentul are loc exact în ziua în care s-a născut marele poet român, 15 ianuarie, la ora 16.15, pe principalele platforme de streaming, precum Youtube, Facebook sau Instagram.

”Lucifer - a rock opera” este un proiect realizat de Adrian Tăbăcaru în colaborare cu 22 de muzicieni, actori, oameni de cultură sau pur și simplu artişti. De asemenea, conceptul vizual al acestei opere este realizată de Costin Chioreanu - desenator, ilustrator şi unul dintre cei mai apreciaţi artişti video în întreaga lume, care a lucrat până acum nume mari ale muzicii rock internaţionale, precum: Emperor, Arch Enemy, Ghost, At The Gates, Corrosion Of Conformity, Paradise Lost, Kataklysm, Napalm Death, Solstafir, Ihsahn și Leprous.

Pentru opera rock “Luceafărul”, Costin a realizat conceptul grafic şi întregul material video, care va fi prezentat din 15 iunie - GRATUIT - pe Youtube, Facebook și Instagram.

Am stat puțin de vorbă cu Adi Tăbăcaru despre acest proiect unic în România, la care a muncit 5 ani pentru a putea fi lansat pe 15 ianuarie 2020:

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare, Adi. Se împlinește exact 1 an de când, pe 15 ianuarie 2019, am avut plăcerea să particip la concertul de lansare a Operei Rock “Luceafărul”, când, efectiv, am rămas cu gura căscată după ce am văzut ce ai realizat, după o muncă de 4 ani. Acum, pe 15 ianuarie 2020, la ora 16.15, vei lansa GRATUIT pe internet această muncă deosebită a ta. Dă-ne câteva detalii, te rog. În primul rând, unde exact vom putea vedea și asculta varianta în limba engleză intitulată “Lucifer - A Rock Opera” ?

Adrian Tăbăcaru: ”Salut Mumu, îți mulțumesc că ești alături de mine în această călătorie. Într-adevăr, pe 15 ianuarie 2020 se împlinesc 170 de ani de la naşterea marelui nostru poet Mihai Eminescu, de asemenea se împlinesc 5 ani de când am demarat acest proiect muzical, ajutat fiind de importanţi artişti români şi internaţionali. Iată, a venit timpul să facem public acest material și am decis ca lansarea lui să fie făcută în mediu online, gratuit. Gratuit, pentru că această operă rock este un omagiu adus poetului unic, Mihai Eminescu.”

FOTO: Adrian Tăbăcaru

Cristian Matei ”Mumu”: Înțeleg de ce ai ales data de 15 ianuarie pentru lansarea albumului - pentru că este data nașterii lui Eminescu - însă de ce ai fixat ora 16:15?

Adrian Tăbăcaru: ”Pe tot parcursul acestui proiect m-am simțit ghidat de o energie puternică prezentă în jurul meu. Auzeam voci, șoapte, teme muzicale și mă trezeam în toiul nopții să compun. Mă simțeam mai degrabă un traducător decât un compozitor. Când am terminat de compus, această prezență a dispărut, dar a reapărut de curând, drept pentru care am căutat ora la care Mihai Eminescu s-a născut și am descoperit că ar fi 16:15.”

Cristian Matei ”Mumu”: Pentru cei care nu au aflat încă, “Lucifer - A Rock Opera” este un concept artistic de muzică rock, progresiv, aș spune eu, care este îmbinat magistral cu o creație vizuală realizată de Costin Chioreanu, un nume important al underground-ului, grafician și producător de muzică totodată. Cu alte cuvinte, vom vedea pe internet un fel de videoclip mai lung - încă nu știu cât de lung - dar care va ajunge la public sub forma unui film animat muzical. Ce vreau eu să știu este dacă vom avea și pe platformele de streaming piesele compuse de tine cu ajutorul colaboratorilor. Deci strict piesele, fără partea de video. Le vom putea asculta pe Spotify sau iTunes?

Adrian Tăbăcaru: ”Da, Costin Chioreanu a realizat conceptul grafic și partea video, iar pe YouTube, Facebook și Instagram TV veți putea urmări întreg conceptul prezentat în forma unui film de animație muzical cu subtitrare bilingvă (română și engleză) cu durată de 45 de minute.

Piesele vor putea fi ascultate și descărcate la cea mai bună calitate de pe pagina oficială www.lucifer-rockopera.com, ele vor exista și pe platformele de streaming online, dar sugerez ascultătorilor să asculte materialul original, gratuit pe pagina oficială.”

Cristian Matei ”Mumu”: După cum spuneam puțin mai devreme, concertul de lansare de anul trecut al Operei Rock Luceafărul m-a impresionat foarte mult și țin minte că sala clubului Control a fost arhiplină, nu aveai loc să arunci un ac, vorba aceea. Vom mai avea ocazia să te vedem și anul acesta LIVE? Poate într-un cadru mai mare, într-un spațiu mult mai potrivit pentru o operă rock?

Adrian Tăbăcaru: ”Visul meu este ca acest material să fie transformat într-un spectacol de teatru în care să fie interpretat și recitat întregul poem eminescian “Luceafărul”. Probabil un vis mult prea îndrăzneț având în vedere climatul cultural actual. Pe cei interesați de evoluția acestui proiect îi invit să se aboneze paginii nostre de Facebook @LuciferRockOpera.”

Cristian Matei "Mumu": Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte!

Adrian Tabacaru: ”Mulțumim Mumu și ne vedem la premiera online în data de 15 Ianuarie 2020 la ora 16:15 pe YouTube, Facebook și Instagram TV.”

Cei care doresc să urmărească gratuit opera rock ”Luceafărul”, bazată pe celebrul poem al lui Mihai Eminescu, trebuie să se aboneze sau să urmărească la următoarele canale online:

