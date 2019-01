Opera rock eminesciană "Lucifer" are premiera in Bucuresti. Interviu cu Adrian Tăbăcaru

Adrian Tabacaru

Pe 15 ianuarie 1850 se năștea Mihai Eminescu, cel mai cunoscut și mai iubit poet al României. Tot pe 15 ianuarie, dar în 2018, într-un club din București, are loc premiera unui concept unic în România - o creație artistică foarte curajoasa: "Lucifer".

De ce este curajoasă? Din mai multe motive.

Pentru că muzicianul Adrian Tăbăcaru, autorul acestui proiect grandios, a investit mult - în primul rând artistic, profesional și poate chiar sentimental, iar apoi financiar - ca "Lucifer" să vadă lumina ... reflectoarelor.

Curaj înseamnă și să muncești ani de zile ca să prezinți publicului o operă care se numește Lucifer, într-o țară în care tinerii care au murit în clubul Colectiv au fost numiți "sataniști".

Dar nu, nici de această dată rock-ul nu are legătură cu Satana.

Numele şi conceptul acestei opere se bazează pe celebrul poem “Luceafărul” al lui Mihai Eminescu, precum şi pe traducerea în limba engleză a lui Dimitrie Cuclin, intitulată “Lucifer”.

Adrian Tăbăcaru a reușit să adune în jurul său, pentru această operă, 22 de muzicieni, artiști lirici, profesori de muzică și chiar actori de Hollywood. Munca acestor oameni deosebiți va fi oferită gratuit publicului, odată cu lansarea albumului (anul acesta), dar și pe 15 ianuarie, în club Control din București, într-un show, de asemenea, gratuit.

Este încă un episod marcant al scenei culturale românești din underground, realizat prin forțe proprii de către "tinerii frumoși și liberi" din România.

Iar Adrian Tăbăcaru este unul dintre aceștia.

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare, Adi. În primul rând, pentru că nu sunt prea multe detalii pe pagina de Facebook a evenimentului, te rog să ne dai câteva detalii despre evenimentul din 15 ianuarie din club Control. Știm că este vorba despre o operă bazată pe versurile poemului Luceafărul de Mihai Eminescu, dar ce vom vedea și vom auzi acolo, mai exact? Exista o regie, sunt decoruri speciale, panouri video, nu știu…

Adrian Tăbăcaru: "Salut Mumu, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce faci pentru scena de rock din România și pentru că ajuți artiștii români să-şi transmită mesajul publicului larg. Pe data de 15 Ianuarie în clubul Control va avea loc avanpremiera muzicală a video-ului semnat Costin Chioreanu, a operei rock "Luceafărul", unde voi fi pe scenă la tobe, synth-uri și pian, înconjurat de lumini și video."

Cristian Matei ”Mumu”: Am aflat că la această operă rock au participat nu mai puțin de 19 artiști. Sper că am numărat corect. Ne poți spune cine sunt cei cu care vei colabora la show-ul LIVE "Lucifer: A Rock Opera"?

Adrian Tăbăcaru: "Alături de mine sunt, de fapt, 22 de oameni care au lucrat în diverse moduri și care și-au pus emoția în această operă rock. Actori, muzicieni, oameni de cultură, artişti pe care îi voi prezenta chiar acum:

Eugen Brudaru - Voce. Eugen este solistul trupelor White Walls, Lupu’ cel Rău și are un proiect solo numit Haunted Islands. Capacităţile lui vocale extraordinare îl pun în vârful preferinţelor mele atunci când este vorba de voci masculine. În opera rock "Luceafărul", Eugen îl interpretează pe Hyperion, dar a înregistrat şi alte câteva voci secundare foarte importante în poveste.

Alexandra Maria Hojda - Voce. Maria Hojda a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București, este cunoscută pentru participarea la concursurile Megastar, X Factor și Vocea României, unde a fost finalistă, este backing vocal în formația Loredanei Groza și de curând s-a mutat la Timișoara, unde cântă alături de cei de la The TM Groove. În opera rock "Luceafărul", Maria o interpretează pe Cătălina.

Răzvan Krivach - Voce. Răzvan este absolvent al Academiei de Muzica "G.Dima" Cluj-Napoca, este solist și compozitor, colaborează cu Emeric Imre și Punct ROM și a jucat în muzicalul Jesus Christ Superstar, în regia Jancso Hajnal. Pe lângă acestea, Răzvan este este producător de muzică electronică și a înființat alături de Cătălin Pop proiectul clarObscura. În opera rock "Luceafărul", Răzvan îl interpretează pe Cătălin.

Iustinian Zetea - Voce bas. Iustinian este artist liric, este absolvent al Universităţii de Muzică din București şi solist al Operei Naționale din București unde joacă roluri importante grație vocii lui cu totul speciale. Iustinian a absolvit în anul 2005 Liceul de Artă din Baia Mare, la clasa prof. Vasile Cupșe, iar în 2009 Facultatea de Interpretare, secția Canto, la clasa prof. univ. dr. Ionel Voineag, Universitatea Națională de Muzică București.

În 2011, și-a definitivat masterul la Univesitatea Națională de Muzică București, Facultatea de Interpretare, secția Canto la clasa prof. univ. dr. Ionel Voineag și, în prezent, este doctorand în anul III, sub îndrumarea prof. univ . dr. Valentina Sandu-Dediu, al aceleiași universități. A susținut cursuri de canto cu maestrul, baritonul, Vasile Martinoiu și de masterclass cu mezzosoprana Bruna Baglioni (2017), basul Eric Halvarson (2016), tenorul Marius Vlad Budoiu (2016-2017), soprana Marina Krilovici (2014), prof. Maria Diaconu, de la „Conservatoire Superieur de Musique De Geneve” (2013) și cu prestigiosul dirijor Christian Badea (2009).

Dominic Cristea - Voce bariton. Dominic a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București şi este un artist liric care încă de la o vârsta fragedă a reuşit să se alinieze artiştilor lirici cu experienţă şi să demonstreze că generaţia nouă va duce mai departe arta interpretării clasice în România. Este solist al Teatrului Muzical "N. Leonard", colaboator al Operei Naționale din București şi categoric este un artist într-o continuă evoluţie.

Laura Mihailă - Voce. Laura este absolventă a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism, dar pasiunea ei cea mai mare este muzica şi asta se vede în activitatea ei muzicală extraordinară. Laura are o experienţă scenică demn de invidiat, colaborând cu foarte multe formaţii de rock alternativ, precum Astero, Strip Joint, AN THEOS, The Eyes Have It, Gray Matters. Actualmente, Laura colaborează cu formaţia O.N. din Constanţa.

Dragoș Crețu - Voce. Dragoş este una dintre vocile unicat din România, timbrul lui, puterea şi atitudinea faţă de muzică îl fac unul dintre cei cu care îmi doresc sa mai colaborez în viitor. Piesa înregistrată cu Dragoş pentru opera rock “Luceafărul” se numeşte “A Valediction: Forbidding Mourning”, este scrisă de poetul englez John Donne şi, în viziunea mea, acest poem este o inversare metafizică a luceafărului eminescian.

Andrei Ionescu - Voce. Cu Andy lucrez de cel mai mult timp, aveam nu mai mult de 13 ani când am fondat împreună formaţia Taine şi, de atunci, drumul nostru muzical a fost similar. Am înregistrat împreună cu el vocile secundare pe piesa “A Valediction: Forbidding Mourning” inclusă în opera rock “Luceafărul”.

Raluca Stratulat - Vioară, violă. Raluca este absolventă a Universităţii Naționale de Muzică din București, este profesor de muzică de cameră şi violonist în duo clasic vioară-pian împreună cu pianista Adriana Toacsen. Pentru opera rock “Luceafărul” Raluca a înregistrat atât partiturile de vioară cât şi de violă.

Andreea Ţimiraș - Celo. Andreea este absolventă a Universităţii Națională de Muzică din București, se perfecţionează la cursurile de măiestrie artistică pentru violoncel cu David Geringas şi muzică de cameră cu Trio Abegg. Membră a Orchestrei Simfonice Siciliene în perioada 2001-2015, desfasoară o bogată activitate solistică şi camerală atât în ţară cât şi peste hotare. Andreea este asistent cercetător al Centrului de Muzică Veche din cadrul Universităţii Naţionale de Muzica din Bucureşti, iar din septembrie 2013 este profesor de muzică de cameră şi violoncel la Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” din Bucureşti.

Adrian Buciu - Flaut. Adrian este dublu licenţiat al Universităţii Naționale de Muzică din București la secţiile flaut şi dirijat, în prezent este pro-decan al Facultaţii de Interpretare Muzicală al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi este conferentiar universitar al Catedrei de Muzică de Cameră şi Orchestră din cadrul aceleiaşi instituţii. Adrian a înregistrat partiturile de flaut pentru opera rock “Luceafărul”.

Andrew Pleavin - Actor. Andrew este actor de Hollywood pe care-l puteţi urmări în filme precum “Inception” în regia lui Christopher Nolan precum şi “300” în regia lui Zack Snyder. Sunt foarte fericit că a acceptat invitaţia mea de a înregistra o scurtă parte narativă a operei rock “Luceafărul”.

Olimpia Mălai - Actor. Olimpia este actriță, voice-over și traducătoare, a studiat actorie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj şi limbi şi literaturi străine la Universitatea din Bucureşti, este colaboratoare cu multe companii atât de teatru cât şi de film. O puteţi urmări în filme precum "Tortured for Christ", în regia lui John Grooters sau în "Povestea unui pierde-vara", în regia lui Paul Negoescu. Pentru opera rock “Luceafărul”, Olimpia a înregistrat vocile îngerilor şi a făcut traducerea textului poemului “A Valediction: Forbidding Mourning” scrisă de poetul englez John Donne.

Sebastian Burneci - Trompetă. Trompetist și solist al Big Band-ului Radio și absolvent al Prince Claus Conservatoire din Olanda, sub îndrumarea lui Alex Sipiagin, Sebastian Burneci este membru activ în mai multe proiecte internaționale de jazz, fondator şi leader al ansamblului Bucharest Jazz Orchestra, este unul dintre cei mai reprezentativi muzicieni ai generaţiei sale. Prim trompetist şi solist al Big Band-ului Radio şi cel mai tânăr membru angajat permanent, Sebastian este parte integrantă a celor mai importante înregistrări şi producţii live din ultimii 15 ani.

Gili Urziceanu Constantin - Clarinet. Gili este absolvent al Universităţii Naționale de Muzică din București şi este colaborator al Teatrului Național de Operetă şi Musical "Ion Dacian" din Bucureşti. Pentru opera rock “Luceafărul” Gili a înregistrat partituriile de clarinet.

Sergiu Dan Feier - Oboi. Sergiu este şi el colaborator al Teatrului Național de Operetă şi Musical "Ion Dacian" din Bucureşti, iar Sergiu a înregistrat partiturile de Oboi.

Petre Iftimie - Chitară. Petre Iftimie a studiat chitară clasică la Academia de Muzică Gh. Dima. În anul 2007 el și Andrei Popa au fondat trupa Illuminati ce a lanasat albumul "The Core" în 2013. Tot în 2013, Petre a fost cooptat în formaţia Taine, unde a activat până in 2018, susținând alături de colegii săi numeroase concerte atât în România cât și în străinătate. În această perioadă a fost lansat și un proiect paralel al celor de la Taine împreună cu vocalista Sigrid Cornea.

După plecarea din Taine, Petre a decis să exploreze și alte genuri muzicale și i s-a alăturat castigatorului X-Factor 2012, Tudor Turcu, alături de care lucrează la un album de pe care au fost deja lansate 2 single-uri. Nedorind să părăsească de tot scena metal-prog, Petre este membru activ în grupul nemţean Contraband X, alături de care a lansat primul single intitulat "Blind", în noiembrie 2018. Pe lângă activitatea din trupe, Petre este compozitor și producător la Demisec Records, studio fondat împreună cu Andrei Grigore și artista Navi în anul 2018.

Andrei Popa - Chitară. Andrei a studiat regie la Universitatea Media - Faculatea de Cinematografie si Televiziune, şi-a început cariera în adolescenţă cântând cu trupe din Piatra Neamţ. Mai serios în 2005, alături de Negura Bunget, cu care activează în câteva turnee în ţară şi străinătate. În 2008 înfiinţează formaţia Illuminati, un proiect de death-metal progressive alături de Petre Iftimie, Matei Tibacu-Blendea şi Ştefan Hâncu. Din 2010 este chitaristul Loredanei Groza. Andrei a început să facă şi producţie muzicală, ocupându-se de proiectul Ceva.

Alexei Nichiforof - Chitara Bas. Alexei este absolvet de master al Universităţii din Bucureşti, unde a studiat arte vizuale şi sculptură.

Alexei colaborarează cu foarte multe formaţii rock din România precum H8, Tessa, First Division, Days Before Dissapppearance, Asemic sau Negative Core Project. Este profesor de chitară bas, inspirând copii în cadrul RockSchool România. Actualmente este basistul formaţiilor Taine, Tudor Turcu şi Navi.

Costin Chioreanu - Video. Costin este desenator, ilustrator şi unul dintre cei mai apreciaţi artişti video în întreaga lume. Absolvent al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Costin a înfiinţat studioul de grafică TWILIGHT 13 MEDIA în anul 2003, studio care colaborează cu nume mari ale muzicii rock internaţionale precum Emperor, Arch Enemy, Ghost, At The Gates, Corrosion Of Conformity, Paradise Lost, Kataklysm, Napalm Death, Solstafir, Ihsahn, precum si Leprous, formaţie cu care Costin a colaborat pe partea video. Pentru opera rock “Luceafărul”, Costin a realizat conceptul grafic precum şi întregul material video.

Ioana Ieronim - Libret literar. Ioana este poetă, eseistă, traducătoare şi scriitoare, o figură importantă a zilelor noastre, reprezentând cu măiestrie şi eleganță arta şi cultura românească în străinătate. Traduceri din versurile Ioanei Ieronim au apărut în reviste din SUA; Marea Britanie, Suedia, Franţa, Ungaria. Primul său volum publicat în străinătate este "The Triumph of the Water Witch", tradus de Adam J. Sorkin. În bibliografia Ioanei Ieronim figurează şi articole, cronici apărute în presa românească şi străină.

Anişoara Moraru - Consultant literar. Anişoara Moraru este profesor de limba şi literatura română, este traducător, iar, pentru opera rock “Luceafărul”, doamna Moraru a oferit consultanță și asistență specializată legată de întreg textul poemului, contribuind la elaborarea versiunii condensate a acestuia, precum şi o revizuire fructuoasă și eficientă a versiunii finale pentru muzicieni."

Cristian Matei ”Mumu”: OK, pe 15 ianuarie are loc acest concert, dar dacă vreau după aceea să ascult din nou piesele respective .. cum fac? Le găsesc undeva?

Adrian Tăbăcaru: "După lansarea din ianuarie urmează procesul de mixaj şi masterizare al albumului muzical pe care intenţionez să-l produc în studio-ul renumitului Jens Bogren la Fascination Street Studios în Suedia. Va fi dificil, pentru că trebuie să strâng destul de mulţi bani, dar cu siguranţă va merita orice efort. După ce voi finaliza mixajul şi masteringul, albumul va fi uşor de găsit online, atât în varianta video cât şi audio, pentru că intenţionez să-l postez gratuit pe cât mai multe platforme online.

Ce îmi doresc este ca acest album să ajungă sa fie ascultat şi vizionat de cât mai multă lume şi, pentru asta, intenţionez să-l prezint live la cât mai multe festivaluri din ţară şi străinătate. Posibilităţile pentru live sunt foarte multe, putând fi prezentat în formula “one-man-show” cu tobe, show multimedia şi video (aşa cum va fi prezentat la avanpremiera din data de 15 ianuarie în clubul Control), dar formula pentru reprezentaţiile live poate fi extinsă la un show multimedia cu trupă în care toate instrumentele şi vocile să fie prezente pe scenă.

De asemenea, pentru viitor, mi-am propus ca această operă rock să fie montată la teatru, cu actori, orchestră şi decoruri multimedia în varianta integrală a poemului scris de Eminescu."

Cristian Matei ”Mumu”: Vorbeam cu tine încă din septembrie 2017 despre acest proiect. Iată, a trecut 1 an și câteva luni de atunci. Ce s-a schimbat din ceea ce ți-ai propus la acea vreme și ...rezultatul final?

Adrian Tăbăcaru: "În acest moment pot spune că tot ce mi-am propus am realizat, am reuşit să înregistrez cu toţi artiştii pe care mi i-am dorit în acest proiect şi cel mai uimitor lucru a fost colaborarea cu Costin Chioreanu pe partea video, care a fost într-adevăr fantastică şi rezultatele sunt absolut uimitoare".

Cristian Matei ”Mumu”: De ce se numește Lucifer această operă rock? Ne poți spune în câteva cuvinte care este esența acestui concept?

Adrian Tăbăcaru: "Numele şi conceptul acestei opere sunt bazate pe poemul “Luceafărul” scris de Mihai Eminescu şi de traducerea făcută de Dimitrie Cuclin, intitulată “Lucifer”. Cuclin nu este singurul traducător al poemului eminescian care traduce prin “Lucifer” titlul poemului. Un alt mare traducător al operei eminesciene, şi anume Corneliu M. Popescu, traduce în engleză “Luceafărul” numindu-l “Lucifer”. Nu doresc ca mesajul marelui poet să fie interpretat greşit şi să primească o altă conotaţie asociată numelui “Lucifer” cu care oamenii sunt educaţi să o asocieze şi, din nou, îl voi cita pe Corneliu M. Popescu cu privire la folosirea lui “Lucifer” în traducerea “Luceafărului“:

“...ar fi de obiectat că Lucifer semnifică diavolul şi nu e, ca Luceafărul, o personificare a prinţului luminii, simbolizat de o stea. Asta e incorect. În mitologia engleză, Lucifer ocupă un loc aproape identic cu cel pe care îl deţine Luceafărul în cea românească, mai exact cea a unui prinţ al luminii, vizibil simbolizat de o stea. Ca să traduci Luceafărul prin simpla denumire “Evening-Star” ar însemna să-l văduveşti de orice personalitate.” C.M.Popescu.

În abordarea mitului zburătorului, în opera rock “Luceafărul” folosesc şi textele marelui poet englez John Donne, cel mai important reprezentant al Școlii metafizice din secolul al XVII-lea integrând versurile poemului său “A Valediction: Forbidding Mourning“ încercând să fac o inversare a personajelor “Luceafărului“ eminescian. De asemenea, integrez şi un alt scurt pasaj metafizic din poemul “Introspection I” scris de Paul Geiger."

Cristian Matei ”Mumu”: În final, spune-ne la ce trebuie să ne așteptăm pe 15 ianuarie, la "Lucifer: A Rock Opera".

Adrian Tăbăcaru: "Este foarte important pentru mine ca cei prezenţi la avanpremiera să nu vină încarcaţi cu aşteptări, îmi doresc să fie deschişi şi să se bucure de ce vor vedea şi asculta acolo, până la urmă despre asta ar trebui să fie vorba în artă."

Cristian Matei ”Mumu”: Mult succes, Adi!

Adrian Tăbăcaru: "Eu mulţumesc Mumu şi sper ca după concert să faci o recenzie la ce am lucrat noi timp de 3 ani de zile si nopţi".