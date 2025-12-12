Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
12-12-2025 | 19:57
Ariana Grande 1
Getty Images

Ariana Grande a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a părut că a ajuns la o greutate nesănătoasă. Speculațiile constante au determinat vedeta să vorbească despre schimbările ei fizice.

autor
Claudia Alionescu

În timpul turneului de promovare pentru primul film „Wicked” de anul trecut, Ariana Grande a stârnit îngrijorare în rândul fanilor, deoarece părea că a slăbit foarte mult, relatează mirror.co.uk.

Fanii se temeau că vedeta ar suferi de o tulburare alimentară.

Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 1 Ariana Grande 1
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 2 Ariana Grande 2
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3
Ariana Grande 3 Ariana Grande 3

Un utilizator a scris pe X: „Sper ca Ariana să fie sănătoasă. Sper să mai ia puțină greutate. Greutate sănătoasă. Femeile ar trebui să-și iubească corpul fără diete extreme. Într-o zi, sper să văd că femeile sunt considerate frumoase la o greutate sănătoasă, nu ultra-slabă.”

Citește și
Ariana Grande
Ariana Grande, apariție plină de eleganță la Opera din Paris alături de colegii din filmul „Wicked”. GALERIE FOTO

Anul acesta, în timpul turneului de promovare pentru continuarea „Wicked: For Good”, ea a stârnit din nou îngrijorare.

Mulți se temeau nu doar pentru Ariana, ci și pentru colega ei de platou, Cynthia Erivo. „Este îngrijorător cât de slabe sunt acum Ariana Grande și Cynthia Erivo”, a scris un fan.

Altul a împărtășit un videoclip cu cele două actrițe înainte și după filmări și a adăugat: „Cynthia Erivo și Ariana Grande, înainte vs după Wicked. Ce s-a întâmplat cu ele?”

Totuși, Ariana a răspuns criticilor redistribuind un clip dintr-un interviu în care vorbea despre corpul ei.

În interviu, ea spunea: „În societatea de astăzi, există o familiaritate pe care nu ar trebui să o avem deloc – comentând asupra aspectului altora, asupra a ceea ce cred ei că se întâmplă în culise, asupra sănătății sau a felului în care se prezintă… ceea ce cred că este foarte periculos.”

Totuși, online, unii fani au numit schimbările în aspectul Arianei „thinspo”, împreună cu hashtag-uri precum #ed și #ana, care fac referire la „eating disorder” (tulburare alimentară) și „anorexie”.

Ariana a afirmat, de asemenea, că greutatea pe care o avea anterior era cea „mai nesănătoasă” pentru ea.

În 2023, vedeta a postat pe TikTok: „Există multe moduri diferite de a arăta sănătos și frumos. Și, personal, pentru mine, corpul la care vă comparați corpul meu actual era cea mai nesănătoasă versiune a corpului meu.”

Cunstrucția spectaculoasă de pe Autostrada Transilvania. „Va fi al doilea ca lungime din Europa”

Sursa: mirror.co.uk

Etichete: fani, film, promovare, kilograme, ariana grande,

Dată publicare: 12-12-2025 19:47

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande la Singapore se reîntoarce în arest. Cât timp va sta în spatele gratiilor
Stiri externe
Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande la Singapore se reîntoarce în arest. Cât timp va sta în spatele gratiilor

Australianul care a speriat-o pe Ariana Grande pe covorul roșu, în Singapore, se reîntoarce în arest. După ce a fost reținut și apoi eliberat rapid, tânărul de 26 de ani a primit o pedeapsă de nouă zile de închisoare, pentru tulburarea liniștii publice.

Ariana Grande, apariție plină de eleganță la Opera din Paris alături de colegii din filmul „Wicked”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Ariana Grande, apariție plină de eleganță la Opera din Paris alături de colegii din filmul „Wicked”. GALERIE FOTO

Ariana Grande și Michelle Yeoh s-au alăturat colegilor lor din filmul Wicked pentru o seară elegantă la Opera din Paris, vineri seară, înainte de lansarea continuării muzicale.

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28