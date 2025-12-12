Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO

Ariana Grande a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a părut că a ajuns la o greutate nesănătoasă. Speculațiile constante au determinat vedeta să vorbească despre schimbările ei fizice.

În timpul turneului de promovare pentru primul film „Wicked” de anul trecut, Ariana Grande a stârnit îngrijorare în rândul fanilor, deoarece părea că a slăbit foarte mult, relatează mirror.co.uk.

Fanii se temeau că vedeta ar suferi de o tulburare alimentară.

Un utilizator a scris pe X: „Sper ca Ariana să fie sănătoasă. Sper să mai ia puțină greutate. Greutate sănătoasă. Femeile ar trebui să-și iubească corpul fără diete extreme. Într-o zi, sper să văd că femeile sunt considerate frumoase la o greutate sănătoasă, nu ultra-slabă.”

Anul acesta, în timpul turneului de promovare pentru continuarea „Wicked: For Good”, ea a stârnit din nou îngrijorare.

Mulți se temeau nu doar pentru Ariana, ci și pentru colega ei de platou, Cynthia Erivo. „Este îngrijorător cât de slabe sunt acum Ariana Grande și Cynthia Erivo”, a scris un fan.

Altul a împărtășit un videoclip cu cele două actrițe înainte și după filmări și a adăugat: „Cynthia Erivo și Ariana Grande, înainte vs după Wicked. Ce s-a întâmplat cu ele?”

Totuși, Ariana a răspuns criticilor redistribuind un clip dintr-un interviu în care vorbea despre corpul ei.

În interviu, ea spunea: „În societatea de astăzi, există o familiaritate pe care nu ar trebui să o avem deloc – comentând asupra aspectului altora, asupra a ceea ce cred ei că se întâmplă în culise, asupra sănătății sau a felului în care se prezintă… ceea ce cred că este foarte periculos.”

Totuși, online, unii fani au numit schimbările în aspectul Arianei „thinspo”, împreună cu hashtag-uri precum #ed și #ana, care fac referire la „eating disorder” (tulburare alimentară) și „anorexie”.

Ariana a afirmat, de asemenea, că greutatea pe care o avea anterior era cea „mai nesănătoasă” pentru ea.

În 2023, vedeta a postat pe TikTok: „Există multe moduri diferite de a arăta sănătos și frumos. Și, personal, pentru mine, corpul la care vă comparați corpul meu actual era cea mai nesănătoasă versiune a corpului meu.”

