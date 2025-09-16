Contul de Instagram al lui Robert Redford va fi şters „în onoarea moştenirii sale”. Ce a transmis fanilor în ultimele postări

Stiri Mondene
16-09-2025 | 18:24
Robert Redford
Getty

Contul de Intagram al actorului Robert Reford va fi șters, arată o postare care confirmă și vestea decesului său.

autor
Lorena Mihăilă

„Cu profundă tristeţe anunţăm trecerea în nefiinţă a lui Robert Redford”, se arată în declaraţie, alături de un emoji cu o inimă frântă. „În onoarea moştenirii sale, contul său de Instagram va fi şters”.

Ultimele postări pe social media

Într-una dintre ultimele sale postări pe reţelele de socializare, Redford le-a mulţumit fanilor săi.

„În primul rând, vreau să le mulţumesc fanilor mei care m-au însoţit la fiecare pas, de la Butch Cassidy la Ordinary People, iar sprijinul vostru a însemnat totul pentru mine. Dragostea voastră pentru munca mea mă ţine cu picioarele pe pământ şi mă face să fiu recunoscător”, scria în august Robert Redford, la împlinirea a 89 de ani.

El a remarcat că premiul Bafta primit pentru Butch Cassidy și Sundance Kid în 1971 „a demonstrat că pot să mă descurc singur”, iar câștigarea premiului Oscar pentru regia filmului Ordinary People din 1980 „a fost un vis devenit realitate”.

Cea mai mare realizare a sa a fost însă înființarea Institutului Sundance în 1981 și „declanșarea mișcării filmului independent”.

„Distincții precum Medalia Prezidențială a Libertății și nominalizarea mea în topul Time 100 reflectă o viață dedicată povestirii și promovării”, a adaugat el.

El a avut de înfruntat eșecuri precum abandonarea facultății și pierderea mamei sale la vârsta de 40 de ani, a spus el.

„Am muncit din greu pentru roluri mici la televizor, am învățat pe Broadway și mi-am asumat riscuri regizând și construind Sundance. Pierderile personale, precum moartea fiului meu Scott, m-au învățat să fiu rezistent. Curajul, pasiunea și dragostea pentru artă m-au adus aici. Sunt încântat că filmele mele, de la The Sting la A River Runs Through It, v-au emoționat, au stârnit discuții sau v-au adus alinare. Sundance a dat voce noilor cineaști, iar activitatea mea în domeniul mediului i-a inspirat pe unii să aibă grijă de planeta noastră. Sprijinul vostru face ca totul să merite, vă mulțumesc că faceți parte din călătoria mea”.

Cariera actorului

Robert Redford a murit, marți, în somn. El se afla în munții Utah, alături de familie. Actorul era cunoscut pentru rolurile sale din filmele „The Sting” și „Butch Cassidy And The Sundance Kid” și a câștigat un Oscar ca regizor.

Născut în  Los Angeles, a început să apară pe scenă la sfârșitul anilor 1950, înainte de a-și începe cariera în televiziune în 1960 și de a debuta în filmul „War Hunt”.

A primit o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul său din filmul „The Sting” în 1973.

În 1980, a debutat ca regizor cu filmul Ordinary People, care a câștigat patru premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

În 2002, a câștigat un Oscar onorific pentru întreaga carieră.

Redford era cunoscut și pentru fondarea Festivalului de Film Sundance din Utah, care promovează filmele independente.

În 2018, a anunțat că filmul The Old Man and The Gun va fi ultimul său rol pe marile ecrane.

Sursa: News.ro

Etichete: deces, actor, Robert Redford,

Dată publicare: 16-09-2025 18:24

