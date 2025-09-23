Conferința IAA Creativity4Better se întoarce în 2025 într-un format care explorează toate dimensiunile creativității

PARTNERIAT. Creativitatea are multiple dimensiuni, iar toamna aceasta, Conferința IAA Creativity4Better 2025 le aduce împreună sub tema „Creativity Dimensions – Back to Brand”.

Pe 12 noiembrie, Face Convention Center devine locul unde strategiile, advertisingul, designul, muzica, social media, sustenabilitatea și marketingul se întâlnesc pentru a construi un spațiu de dialog și experiment, în care ideile nu doar se prezintă, ci se trăiesc.

Tema din acest an aduce brandurile în prim-plan, ca entități care inspiră, conectează oamenii și transmit valori cu adevărat relevante, iar pentru a susține această experiență, conferința reunește speakeri remarcabili, recunoscuți pentru relevanța și impactul pe care îl au în industriile lor.

Cine va urca pe scena Creativity4Better 2025

James Hurman, Director, Master of Effectiveness & autor al cărții “The Case For Creativity” - Antreprenor, investitor și unul dintre cei mai respectați experți globali în eficiența publicității, James Hurman a fondat compania creativă „Previously Unavailable” și a co-creat start-up-uri lider de piață precum Tracksuit (brand de monitorizare a sănătății SAAS) și AF Drinks (cocktailuri non-alcoolice, ready to drink). Cu peste 50 de premii internaționale, James Hurman este și autorul cărții “The Case for Creativity”, care pune capăt dezbaterii privind legătura dintre creativitate și rezultate de business, prin analiza a trei decenii de cercetări internaționale.

Susan Credle, Global Creative Advisor, Interpublic | Former Chair & Global CCO, FCB – Una dintre cele mai respectate voci la nivel global din industria publicității, Susan Credle a condus FCB spre o serie impresionantă de recunoașteri internaționale, inclusiv titlul de „Global Network of the Year” la Cannes Lions și multiple premii Emmy. Este recunoscuta ca fiind una dintre cele mai creative femei din publicitate. Cu o carieră de peste 30 de ani concentrată pe dorința de a inspira oamenii, Susan crede cu tărie că marea creativitate este un multiplicator economic pentru talente, agenții și clienți.

Michael Corcoran, Managing Partner, Slice | Ex Head of Social, Ryanair – Michael este un strateg care a reinventat modul în care brandurile abordează social media. La Ryanair, a transformat conturile companiei într-un fenomen global, folosind umorul și curajul în comunicare. Astăzi, la Slice, colaborează direct cu brandurile pentru a construi strategii sociale autentice și relevante.

Paul Coxhill - COO, LIONS & President | LIONS Intelligence – Cu peste două decenii de experiență în leadership și strategie, Paul a condus dezvoltarea platformelor digitale ale LIONS și a transformat WARC într-un hub global de insighturi creative. Acesta este un susținător al creativității ca motor de creștere sustenabilă pentru business, oameni și planetă.

Pe lângă aceștia, forța conferinței este amplificată de liderii care adaugă o dimensiune nouă poveștii. Împreună, ei vor construi o hartă a ideilor actuale și a tendințelor care vor influența felul în care gândim, comunicăm și inovăm în anii următori.

Astfel, în această toamnă, publicul creativ îi va descoperi și pe Nick Docherty, strategul din spatele unora dintre cele mai emblematice campanii Wieden+Kennedy, pe Samuel Monnie, Co-Founder & Co-CEO, Purpose Hive, „reformatorul” marketingului, care vorbește despre branduri cu scop și creștere sustenabilă, dar și pe Pum Lefebure, co-fondatoare a Design Army, care combină designul global cu strategia de business.

De asemenea, Alex Super Beats, DJ renumit, fondator al Academiei OWPN și George Giuglea, Artist, psihoterapeut, trainer, Academia OWPN, vor aduce o perspectivă aparte, din zona unde arta, psihologia și muzica se împletesc pentru a arăta că adevărata creativitate se naște din experiențe umane autentice.

Mai mult decât o conferință

Creativity4Better 2025 nu se rezumă doar la prezentări și discuții, ci pregătește și experiențe multisenzoriale. Publicul va descoperi momente artistice live, printre care și un spectacol muzical semnat de Alex Super Beats și George Giuglea, care aduc surpriză și emoție și provoacă participanții să își redefinească propria percepție asupra creativității.

În cele opt ediții de până acum, Creativity4Better a reunit peste 13.000 de profesioniști din marketing și comunicare din România și din întreaga lume, și a adus pe scenă mai bine de 300 de speakeri internaționali, lideri și practicieni de renume, care au lăsat o amprentă puternică asupra modului în care înțelegem și aplicăm creativitatea.

Conferința IAA „Creativity4Better” va avea loc pe 12 noiembrie, la Face Convention Center, iar biletele pot fi achiziționate online accesând www.creativity4better.com.

Conferința IAA „Creativity4Better” 2025 se bucură de sprijinul partenerilor săi. Parteneri ai evenimentului: Kaufland, Raiffeisen Bank – Presenting Partners; Coca-Cola, P&G – Gold Partners; Mastercard, Ploom, Dacia, Footprints AI, Heineken, WARC, ADC România – Partners. Coffee experience oferită de Nespresso. Connectivity Partner: Vodafone. Parteneri media: Radio Guerrilla, ProTV, Phoenix Media – Gold Media Partners; iQads, Euromedia, Profit.ro, Pagina de media, Progresiv, Wall-street.ro, 9AM, 9news, Kudika, Garbo, avocat.net– Media Partners; Kubis Interactive, Golin, Starcom, Skepsis, Oveit,– Supporting Partners.

Despre IAA România

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.

